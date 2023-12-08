الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتعادل سلبيا أمام نابولي في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين فريقي يوفنتوس ونابولي في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة 15 من الكالتشيو الإيطالي وتلعب علي ملعب اليانز ستاديوم معقل السيدة العجوز (يوفنتوس ).

أحداث الشوط الأول

شهد الشوط الأول سيطرة واضحة من جانب اليوفي واضاع كييزا فرصة هدف محقق في الدقيقة 14.

وتصدي تشيزني حارس يوفنتوس لتسديدة اوسيمين في الدقيقة 20.

وجاء تشكيل الفريقين علي النحو التالي:

تشكيل يوفنتوس

حراسة المرمي: تشيزني

خط الدفاع: جاتي، بريمير، دانيلو

خط الوسط: مكيني، كامبياسو، لوكاتيلي، رابيو، كوستيتش

خط الهجوم: فلاهوفيتش، كييزا

تشكيل نابولي

حراسة المرمي: ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو، رحماني، ناثان، جيسوس

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خط الوسط: انجويسا، لوبتكا، زيلينسكي

خط الهجوم: بوليتانو، أوسيمين، كفاراتسخيليا

يوفنتوس يحسم الجدل حول نجمه

أغلق دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي، الباب أمام إمكانية رحيله عن جدران السيدة العجوز بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وقال فلاهوفيتش لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت "أشعر بأنني في بيتي، ولم أفكر مطلقا في الرحيل عن اليوفي".

وبشأن إمكانية انتقاله للدوري السعودي، رد "أنا فخور بتواجدي في صفوف أحد أهم الفرق في العالم، ولا أرى نفسي في السعودية".

كما أكد فلاهوفيتش (23 عاما) أنه سعيد للغاية مع اليوفي، وذلك ردًا على الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى أحد قطبي لندن، آرسنال وتشيلسي.

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وأوضح مهاجم يوفنتوس في ختام تصريحاته "يتبقى في تعاقدي عامان ونصف، ولا أستعجل أي خطوة، ولكن هناك مناقشات بين وكيل أعمالي وإدارة النادي الإيطالي".

وكان دوسان فلاهوفيتش قد انتقل إلى يوفنتوس قادما من فيورنتينا في شتاء 2022، وسجل 5 أهداف بقميص اليوفي هذا الموسم.

من ناحية أخرى أصر ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس، على أن فريقه استقبل هدفا ساذجا أمام إنتر ميلان، في المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1)، مساء الأحد، على ملعب أليانز، في الجولة 13 من الدوري الايطالي.

قال أليجري في تصريحاته لقناة "DAZN": "لقد استقبلنا هدفا ساذجا، خاصة أنه جاء بعد دقائق قليلة من هدفنا، إنتر أظهر أنه عندما يكون أمامهم مساحات لشغلها، فإن ذلك يجعل الأمر أسهل بالنسبة لهم".

اللعب على الخط الجانبي

وأضاف: "كنا نعلم أنهم يميلون للعب على الخط الجانبي وعملوا على ذلك، لكننا استقبلنا الهدف على أي حال، ربما كان علينا أن نرتكب خطأ ضدهم قبل انطلاق الهجمة".

وتابع: "لقد قاموا بعمل جيد في تحريك الكرة بسرعة، ما كان علينا فعله، أن يقترب روجاني أو بريمر من تورام، خاصة بريمر الذي كان عليه ارتكاب خطأ ضد تورام كي يمنعه من تمرير الكرة، هذه إحدى نقاط قوة إنتر، وقد تدربنا طوال الأسبوع على ذلك، ونعلم أن هذا الأمر يفعلونه دائما".

وسجل دوسان فلاهوفيتش هدف يوفنتوس لينهي جفافه التهديفي، واحتفل بطريقة مثيرة للجدل بإشارته إلى اسمه ثم حث المنتقدين على التزام الصمت.

سجل دوشان فلاهوفيتش هدف يوفنتوس في الدقيقة 27، وتعادل لاوتارو مارتينيز لفريق إنتر ميلان في الدقيقة 33.