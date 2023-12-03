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رياضة

الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يفوز على نابولي بثلاثية

انتر ميلان، فيتو
انتر ميلان، فيتو

الدوري الإيطالي، فاز إنتر ميلان بثلاثة أهداف  نظيفة على  نابولي  في المباراة التي جمعت الفريقين  بالجولة الرابعة عشرة من الكالتشيو علي ملعب دييجو ارماندو مارادونا.

أحداث المباراة

أصيب مدافع الإنتر مبكرا دي فري ليخرج بديلا ويعوضه أوجستو.

واستطاع إنتر ميلان من خطف الهدف الأول له في الدقيقة 44 عن طري التركي تشالهان أوجلو.

وسجل باريلا الهدف الثاني لصالح الانتر قبل أن يسجل تورام ثالث الأهداف ويقوده لخطف النقاط الثلاث.

وجاء تشكيل الفريقين علي النحو التالي: 

تشكيل إنتر ميلان 

حراسة المرمي: سومر 

خط الدفاع: دارميان، دي فري، اتشيربي 

خط الوسط: دومفريس، باريلا، تشالهان أوجلو، ديماركو، مختيريان 

خط الهجوم: لاوتارو، تورام 

 

تشكيل نابولي 

حراسة المرمي: ميريت 

خط الدفاع: دي لورينزو، رحماني، اوستيجارد، ناثان 

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خط الوسط: إلماس، لوبتكا، أنجويسا 

خط الهجوم: بوليتانو، أوسيمين، كفاراتسخيليا 

 

 

إنتر ميلان يقترب من تجديد عقد لاوتارو 

وأوضح ماروتا، في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على "إكس": "نحن في محادثات مع لاوتارو ووكيل أعماله، من أجل التوصل لاتفاق جديد.. نحن هادئون للغاية".

وأضاف: "أعتقد أنه لن تكون هناك أي مشاكل في ذلك، لأن لاوتارو يريد البقاء هنا.. لذا المحادثات جارية". وانضم لاوتارو لصفوف النيراتزوري في صيف 2018، قادما من راسينج كلوب الأرجنتيني، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 25 مليون يورو.

ويرتبط النجم الأرجنتيني بعقد مع الأفاعي حتى صيف 2026، لكن النادي يأمل في بقائه لفترة أطول.

وبقميص الإنتر، شارك لاوتارو في 254 مباراة بجميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 116 هدفا، فيما قدم 38 تمريرة حاسمة. 

وأصر ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس، على أن فريقه استقبل هدفا ساذجا أمام إنتر ميلان، في المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1)، مساء الأحد، على ملعب أليانز، في الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

قال أليجري في تصريحاته لقناة "DAZN": "لقد استقبلنا هدفا ساذجا، خاصة أنه جاء بعد دقائق قليلة من هدفنا، إنتر أظهر أنه عندما يكون أمامهم مساحات لشغلها، فإن ذلك يجعل الأمر أسهل بالنسبة لهم".

اللعب على الخط الجانبي

وأضاف: "كنا نعلم أنهم يميلون للعب على الخط الجانبي وعملوا على ذلك، لكننا استقبلنا الهدف على أي حال، ربما كان علينا أن نرتكب خطأ ضدهم قبل انطلاق الهجمة"

وتابع: "لقد قاموا بعمل جيد في تحريك الكرة بسرعة، ما كان علينا فعله، أن يقترب روجاني أو بريمر من تورام، خاصة بريمر الذي كان عليه ارتكاب خطأ ضد تورام كي يمنعه من تمرير الكرة، هذه إحدى نقاط قوة إنتر، وقد تدربنا طوال الأسبوع على ذلك، ونعلم أن هذا الأمر يفعلونه دائما".

وسجل دوسان فلاهوفيتش هدف يوفنتوس لينهي جفافه التهديفي، واحتفل بطريقة مثيرة للجدل بإشارته إلى اسمه ثم حث المنتقدين على التزام الصمت.

كما سجل دوشان فلاهوفيتش هدف يوفنتوس في الدقيقة 27، وتعادل لاوتارو مارتينيز لفريق إنتر ميلان في الدقيقة 33.

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