الأحد 03 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

فعاليات قصور الثقافة في أسبوع، المشاركة في معرض سوهاج للكتاب والاحتفال بيوم اللغة العربية

عمرو البسيوني رئيس
عمرو البسيوني رئيس قصور الثقافة، فيتو

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، وذلك حتى يوم الخميس المقبل الموافق 7 ديسمبر الجاري، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية 

ومن أبرز تلك الفعاليات الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية من خلال عدة محاضرات، ولقاءات تثقيفية بقصور الثقافة وعدد من المدارس بالمحافظات وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

معرض سوهاج الأول للكتاب 

إلى جانب المشاركة بأحدث الكتب والإصدارات في معرض سوهاج الأول للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب في الفترة من 3 حتى 18 ديسمبر بنادي المحليات.

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وتستقبل محافظة دمياط فعاليات الملتقى التاسع لمناهضة العنف ضد المرأة والذي تنظمه الهيئة في الفترة من 4 من 8 ديسمبر بالتعاون مع كلية التربية جامعة دمياط. 

كما تنظم هيئة قصور الثقافة عدة فعاليات احتفالا بكل من اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب الاحتفال بذكرى مولد الأديب العالمي نجيب محفوظ من خلال عقد عدة لقاءات أدبية بحضور نخبة من النقاد والمثقفين.

ثقافة بورسعيد 

وتشهد ثقافة بورسعيد ورشة لتعليم أصول كتابة التاريخ  بعنوان "المؤرخ الصغير"، واستكمال فعاليات دورة الدراسات السينمائية المتخصصة "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك" في مجالات السيناريو، التمثيل، المونتاج، التصوير، والإخراج، بحضور نخبة من الأكاديميين والمتخصصين من المعهد العالي للسينما.

معرض مصر أد الدنيا 

وفي قصر الفنون بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، يستمر المعرض الفني " مصر أد الدنيا" الذي تنظمه الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية بمشاركة 121 فنانا تشكيليا ملقيا الضوء على معالم التنمية الشاملة بالدولة.

قصور الثقافة تصدر كتاب "عبد الله چاك مينو وخروج الفرنسيين من مصر"

فعاليات قصور الثقافة الأسبوع المقبل، المؤتمر الأدبي بالقاهرة واستمرار أهل مصر بالوادي الجديد

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