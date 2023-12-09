الهواتف المسموح للمسافرين بحملها على متن الطائرة

يتساءل بعض المسافرين عن عدد هواتف المحمول المسموح للراكب بحملها على متن الطائرة، حتى لا تقع عليه غرامات من قبل رجال الجمارك عند الوصول إلى المطار.

وأوضح مصدر جمركي، أنه لا يتم تحصيل أي رسوم إضافية من الراكب في حالة الالتزام، مشيرًا إلى أنه ليست هناك قاعدة ثابتة فالتاجر يختلف عن المسافر العادي، فالتاجر يصطحب العديد من الهواتف داخل حقائبه في محاولة لتضليل رجال الجمارك بغرض بيع تلك الهواتف، وهو أمر مخالف للقانون، وعليه يتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

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وأضاف أنه في حالة الراكب العادي فإنه يسمح له باصطحاب هاتفه الشخصي أو 2 كحد أقصى، وفي حال الزيادة عليه يتم إبلاغ رجال الجمارك لتحصيل قيمة 14% من سعر الهاتف المحمول، لافتًا إلى أن الهواتف معفاة من الجمارك لكن ما يتم تحصيله ضريبة القيمة المضافة للمنتج.

وفي سياق متصل نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في تحرير ثلاثة وثلاثين محضر ضبط جمركي خلال شهر نوفمبر الماضي لركاب وراكبات مصريين وأجانب.



وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة أن تلك الضبطيات حاول البعض من الركاب تهريب عملة ومستلزمات طب الأسنان والعظام وأجهزة قياس سكر وتليفونات وبحوزة الآخرين أسلحة بيضاء متنوعة ومناظير تركب على أسلحة نارية وحشيش وماريجوانا - نبات وزيوت - وشرائط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات سجائر الكترونية بهم وقطع حلوي بهم مخدر THC وCBD ومخدرات أخرى متنوعة.

وأضاف المصدر أن محاولات تهريب الذهب اختفت في ذلك الشهر ظاهرة تهريب السبائك الذهبية، وزادت حالات حيازة المخدرات والأسلحة بمختلف انواعها حيث بلغ عدد المحاضر الخاصة بهم خمسة وعشرين محضر ضبط جمركي.



تم تحرير ثلاثة عشر محضر ضبط في مبنى الركاب رقم (٣)، ومثلهم في مبنى الركاب رقم (٢)، وسبعة محاضر ضبط في مبنى الركاب رقم (١)، ياتي ذلك في ظل متابعة مستمرة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.