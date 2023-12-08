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رياضة

يوفنتوس يخطف صدارة الدوري الإيطالي بالفوز على نابولي بهدف

يوفنتوس، فيتو
يوفنتوس، فيتو

الدوري الإيطالي، أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة نابولي في الجولة 15 من الكالتشيو، والتي أقيمت علي ملعب اليانز ستاديوم.

أحداث المباراة

وهدد الضيوف مرمى يوفنتوس مبكرًا في الدقيقة الأولى بعد ركلة حرة تابعها أمير رحماني برأسية خطيرة تصدى لها الحارس تشيزني وحولها لركلة ركنية.

وأهدر المهاجم فلاهوفيتش فرصة محققة لصالح يوفنتوس في الدقيقة 18 بعدما تصدى المدافع ناثان برناردو دي سوزا لتسديدة مهاجم السيدة العجوز داخل منطقة الجزاء.

وأضاع كفاراتسخيليا فرصة تسجيل هدف التقدم لصالح نابولي بعد تمريرة من فيكتور أوسيمين في الدقيقة 27 لينفرد بالحارس تشيزني لكنه سدد الكرة فوق العارضة.

وتألق الحارس تشيزني في الدفاع عن مرماه، بعدما تصدى لتسديدة خطيرة من جيوفاني دي لورينزو، من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 38.

وخطف فريق يوفنتوس هدف التقدم في الدقيقة 51  برأسية المدافع فيديريكو جاتي بعد عرضية متقنة من أندريا كامبياسو.

وألغى الحكم هدفًا سجله المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين لصالح فريق نابولي في الدقيقة 70 بداعي التسلل.

ترتيب الفريقين بالدوري الإيطالي

واقتنص يوفنتوس الصدارة بصورة مؤقتة من منافسه إنتر ميلان في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة.

وفي المقابل يحتل نابولي المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

 

تشكيل يوفنتوس 

أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة نابولي.

حراسة المرمى: تشيزني 

خط الدفاع: جاتي، بريمير، دانيلو 

خط الوسط: مكيني، كامبياسو، لوكاتيلي، رابيو، كوستيتش 

خط الهجوم: فلاهوفيتش، كييزا 

تشكيل نابولي 

حراسة المرمى: ميريت 

خط الدفاع: دي لورينزو، رحماني، ناثان، جيسوس 

 

خط الوسط: أنجويسا، لوبتكا، زيلينسكي 

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خط الهجوم: بوليتانو، أوسيمين، كفاراتسخيليا 

يوفنتوس يحسم الجدل حول نجمه 

أغلق دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي، الباب أمام إمكانية رحيله عن جدران السيدة العجوز بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وقال فلاهوفيتش لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت "أشعر بأنني في بيتي، ولم أفكر مطلقا في الرحيل عن اليوفي".

وبشأن إمكانية انتقاله للدوري السعودي، رد "أنا فخور بتواجدي في صفوف أحد أهم الفرق في العالم، ولا أرى نفسي في السعودية".

كما أكد فلاهوفيتش (23 عاما) أنه سعيد للغاية مع اليوفي، وذلك ردًا على الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى أحد قطبي لندن، آرسنال وتشيلسي.

وأوضح مهاجم يوفنتوس في ختام تصريحاته "يتبقى في تعاقدي عامان ونصف، ولا أستعجل أي خطوة، ولكن هناك مناقشات بين وكيل أعمالي وإدارة النادي الإيطالي".

وكان دوسان فلاهوفيتش قد انتقل إلى يوفنتوس قادما من فيورنتينا في شتاء 2022، وسجل 5 أهداف بقميص اليوفي هذا الموسم.

 

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