إجراء جديد ضد المتهم بتصنيع المواد المخدرة والإستروكس في السلام

طلبت نيابة شرق القاهرة تحريات الأجهزة الأمنية حول قيام متهم بتجارة المواد المخدرة ومحاولته إعادة تصنيعها تدويرها، كما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3,550,000 مليون جنيه تقريبًا.

كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

تحريات الأجهزة الأمنية

وبناءً على تلك التحريات، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية، متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان السلام بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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المضبوطات

وعثر بحوزته على كميات كبيرة من المواد المخدرة، منها 10 كيلوجرامات من مخدر الإستروكس، 2 كيلوجرام من مخدر البودر، 1 كيلوجرام من مخدر الشادو، كمية من الحشيش المخدر،و 2 عبوة مؤثرة لعقار الكيتامين المخدر وأيضًا ضبط عدد من الأدوات والمعدات المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، سلاح أبيض، 2 ميزان حساس.

اعتراف المتهم

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيعها، وسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.