الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

إعادة محاكمة متهم في قضية اغتيال اللواء نبيل فراج غدا

الشهيد نبيل فراج،
الشهيد نبيل فراج، فيتو

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا السبت، إعادة محاكمة متهم بقضية اغتيال اللواء نبيل فراج.

يصدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.

وكانت محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل قضت بإعدام 7 متهمين شنقًا، في قضية قتل اللواء نبيل فراج، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، والمتهمين هم: محمد سعيد فرج سعد وشهرته "محمد القفاص" (محبوس)، مصطفى محمد حمزاوي (محبوس)، أحمد محمد الشاهد (محبوس)، شحات مصطفى محمد وشهرته "شحات رشيدة" (محبوس)، صهيب محمد نصر الدين الغزلاني (محبوس)، محمد عبدالسميع حميدة وشهرته "أبوسمية" (محبوس)، صلاح فتحي النحاس (محبوس).

Advertisements


كما عاقبت المحكمة 5 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما ألزمتهم بدفع المصروفات، وهم: عبد الغنى العارف إبراهيم (محبوس)، جمال محمد إمبابى إسماعيل وشهرته خالد (محبوس)، أحمد عبدالحميد السيد (محبوس)، وليد سعد أبوعميرة (محبوس)، أحمد المتولي سيد (محبوس).

وقضت كذلك ببراءة المتهم فرج السيد عبد الحافظ وشهرته "فرج الفار" (مفرج عنه)، وذلك في اتهامهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج، بكرداسة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اغتيال اللواء نبيل فراج المستشار حمادة الصاوي محكمة شمال القاهرة مفتى الجمهورية

مواد متعلقة

النيابة تستمع لشهود العيان في واقعة مقتل شاب علي يد عاطل في حلوان

محاكمات المشاهير في أسبوع.. تطور جديد بشأن دعوى إثبات نسب طفل لاعب الكرة إسلام جابر.. وأنوش أمام القضاء مجددا

حبس صاحب مصنع إستروكس وحشيش في القاهرة

تجديد حبس شخصين أثناء التنقيب عن آثار في المنصورة

أول قرار ضد لص طعن طالبة حاولت منعه من سرقة دراجة نارية في دمياط

أول قرار ضد المتهم بقتل صديقه لتعثره في سداد ديونه بالأقصر

حبس شخصين متهمين بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالإسكندرية

إجراء جديد ضد صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص في أسيوط

الأكثر قراءة

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

ماهر همام يكشف سبب تراجع نتائج الأهلي

ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الثالثة

كولر: حزين بسبب النتيجة وسأتحدث مع اللاعبين لاستعادة الثقة

استشهدت عائلته في قصف إسرائيلي ورحل بسبب السرطان.. أسرار من حياة غسان مطر (فيديو جراف)

تحذير لسكان ثلاث محافظات، سحب ركامية ممطرة على فترات متقطعة

رغم قرار وتعهدات الشرقية للدخان، ارتفاع أسعار السجائر بالأسواق بعد شهر من الزيادة الرسمية

فرج عامر يرد على مفاوضات سموحة لضم عبد القادر من الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

سيد رجب: أنا زملكاوي ولم أمارس الهندسة

بـ 93 مليون مشاهدة خلال يوم، العرض الترويجي الأول للعبة "GTA VI" يدخل موسوعة جينيس

أسرة فيلم "ذعر" تحتفل بعيد ميلاد مي كساب (صور)

5 صور ترصد سقوط أمطار غزيرة في الإسكندرية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 8-12-2023

المزيد

انفوجراف

استشهدت عائلته في قصف إسرائيلي ورحل بسبب السرطان.. أسرار من حياة غسان مطر (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معاني التسبيح في القرآن الكريم وعدد المسبحين

تفسير حلم الثعلب في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات والعراقيل

10 أعمال تنجيك من عذاب القبر فاحرص عليها

المزيد
الجريدة الرسمية