رئيس مركز الداخلة يتفقد عددا من لجان الانتخابات الرئاسية للتأكد من جاهزيتها

الانتخابات الرئاسية، تفقد اللواء مهندس ياسر كمال إمام، رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، عددا من اللجان الانتخابية بمركز الداخلة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين والناخبات في العرس الديمقراطي الذي سيتم اجرائها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وشملت الجولة تفقد اللجان الانتخابية واستراحات القائمين على العملية الانتخابية بقرى الشيخ مفتاح وأسمنت والمعصرة والشيخ والي، يرافقه حامد محمد عبد الله نائب أول مركز الداخلة وصابر مبارز نائب ثاني مركز الداخلة ومدير العلاقات العامة ومدير مكتب رئيس المركز.

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وتابع رئيس مركز الداخلة، توفير كافه الخدمات اللوجستية من مولدات الكهرباء والاتصالات ومقاعد الانتظار والمظلات ومبردات المياه والمراوح والإثاث وغيرها داخل وخارج المقر الانتخابية وتجهيز القاعات لصناديق الاقتراع بشكل جمالي وحضاري وتوفير مقاعد متحركة لذوي الهمم وكبار السن امام اللجان لتحقيق الجاهزية الكاملة للخروج بالشكل المشرف الذي يليق بمصرنا الحبيبة.

ووجه ياسر، بإنهاء كافه الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باللجان الانتخابية لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر لتخرج العملية الانتخابية بالشكل الحضاري والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.



188570 لهم حق التصويت في 79 لجنة فرعية بالمراكز الخمس بالوادي الجديد

و خصصت محافظة الوادي الجديد 5 مراكز إنتخابية تضم 79 لجنة فرعية في مراكز المحافظة الخمس، لاستقبال 188 ألفًا و570 ناخبًا من مواطني واحات الوادي الجديد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها داخل البلاد خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وتضم واحة الخارجة 27 لجنة فرعية وكذا الداخلة 27 لجنة فرعية فيما تضم الفرافرة 12 لجنة فرعية، وتضم واحة بلاط 9 لجان، بينما واحة باريس تضم 4 لجان فرعية، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة.

وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، تجهيز مقرات اللجان الانتخابية وإمدادها بكل المستلزمات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع وتكثيف أعمال النظافة وحملات رفع الإشغالات والتعديات بالشوارع المحيطة بالمقار الانتخابية.

وكلفت محافظة الوادي الجديد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور على كافة اللجان الانتخابية، للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات.

وأكدت المحافظة، توفير مقاعد ومظلات باللجان، ووسائل التهوية المناسبة، وعدد كافٍ من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بالإضافة إلى متابعة تجهيز مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات الرئاسية، وتزويدها بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة.

محافظ الوادي الجديد يتابع جاهزية كافة القطاعات للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عقد نهاية الأسبوع الماضي اجتماعًا موسعًا لبحث استعدادات وجاهزية المحافظة للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، المقرر انعقادها خلال الفترة من ١٠ حتى ١٢ ديسمبر الجاري، وذلك بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ولفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز.

حيث تم التأكيد على ضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري وتحقيق نسب مشاركة متقدمة على مستوى الجمهورية، تعكس مدى وعي وإيجابية أهالي المحافظة، مشيرًا إلى جاهزية كافة المقار الانتخابية وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية داخل وخارج اللجان، تيسيرًا على الناخبين وأعضاء اللجان، وتوفير وسائل انتقال لنقل الناخبين بالمناطق والقرى النائية لمقار اللجان، ومتابعة أداء غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة؛ لتلقي أي شكاوى أو بلاغات والتعامل الفوري معها.

منافسو الرئاسة

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي "النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه "الشمس"، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه "النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه "السلم".

توقيت بدء الصمت الانتخابي في انتخابات الرئاسة

يذكر أن الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات الرئاسة 2024، ستتوقف مع بدء فترة الصمت الانتخابي اليوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر الجاري.

ومع بدء سريان فترة الصمت تكلف الهيئة الوطنية للانتخابات لجان رصد مخالفات الدعاية في انتخابات الرئاسة الحالية والتي تتابع حملات كافة المرشحين لانتخابات الرئاسية وإعداد التقارير اللازمة لها بهذا الشأن.

جدير بالذكر أيضا أن الحد الأقصى لسقف الدعاية الانتخابية في انتخابات الرئاسة وفقا لنص المادة 22 من قانون انتخابات الرئاسة 20 مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة لا ينفق أكثر من خمسة ملايين جنيه فقط.

ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.

ويحظر على المرشح تلقى أي مساهمات أو دعم نقدي، أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري، أو شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي، أو من أي دولة، أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت الانتهاء من مرحلة تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، والتي أجريت وفق الجدول الزمني للعملية الانتخابية بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية من سفارات وقنصليات منتشرة حول العالم. كما أشارت إلى اختتام أعمال فرز أصوات الناخبين، وإجراء الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم، وإثبات عدد الأصوات الصحيحة وكذا الباطلة، وتحديد عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح من بين المرشحين الأربعة في العملية الانتخابية وإثباتها في المحاضر المخصصة لذلك الإجراء، بالإضافة إلى إرفاقها مع كافة أوراق العملية الانتخابية وإرسالها إلى الهيئة، حتى يتم ضم الإحصاء العددي إلى تصويت المصريين داخل البلاد ومن ثم إعلان النتيجة الرسمية النهائية بمعرفة الهيئة.

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