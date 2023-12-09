محمد نور يطلق فيديو كليب باسم ابنته، 16 ديسمبر

أعلن المطرب محمد نور إطلاقه فيديو كليب باسم ابنته عليا وقام بنشر البرومو التشويقي له ومجموعة من الصور برفقة ابنته عليا.

وعلق عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير: “أغنية عليا قريبًا يوم السبت ١٦ ديسمبر وتساءل مین اسمها عليا؟”.

https://www.instagram.com/p/C0mVKW7I9AP/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

محمد نور وأبناؤه

وقد حرص المطرب محمد نور على اصطحاب ابنيه لأداء مناسك العمرة، ونشر صورًا عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر محمد نور برفقة ابنيه بملابس الإحرام، وعلق على الصورة قائلًا: "ربنا يحفظ أولادنا جميعًا وأولاد المسلمين.. كلهم ويحفظ بلادنا من كل شر".

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آخر أعمال محمد نور

على الجانب كان طرح الفنان محمد نور، أغنية جديدة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، مساء اليوم الخميس، تحمل اسم "السهر للسهيرة".

أغنية السهر للسهيرة من كلمات مصطفى حدوتة، شارك في تلحينها مع محمد نور، توزيع إيهاب كوليبكس، والفيديو كليب للمخرجة بتول عرفة، وإنتاج لايف ستايل ستوديوز.

أغنية السهر للسهيرة، جاءت بقالب غنائي إيقاعي راقص، وتناول النص الغنائي موضوع السهر والانبساط بأسلوب شعري جديد من حيث الطرح والمفردات الشعبية الجديدة من السهل الممتنع.

وجمع اللحن بين أسلوبين موسيقيين، أسلوب إيقاعي سريع وأسلوب هادئ حيث انخفض الرتِم بمقطع حلوين من يومنا ومن ثم ارتفعت الدرجة اللحنية وتحول اللحن إلى إيقاعي.

وتقول كلمات الأغنية: السهر للسهيرة.. جاي أسهر والليلة كبيرة.. هنا قعداتنا الحلوة كثيرة.. عشان إحنا صحاب مكان واللعب للعيبة.. بنضيع علشان كسيبة.. وأنا أحب الناس الحبيبة.. وفي قلبي صحاب مكان.. إحنا المكان مكاننا خد بالك.. مبناخدش بالنا لو فارقة.. معاك مش فارقالنا.. إحنا اللي بنبسط الانبساط.