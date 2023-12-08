كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الميدانية بالمركز والمدن، للوقوف علي الجاهزية والاستعدادات في المقار الانتخابية لاستقبال عملية الانتخابات الرئاسية، وفي ذلك الإطار تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اليوم الجمعة عددا من اللجان الانتخابية للاطمئنان علي جاهزيتها لاستقبال الناخبين.

نائب محافظ الجيزة يتفقد مقار لجان الانتخابات الرئاسية بأبوالنمرس والحوامدية والبدرشين والعياط





تفقد نائب المحافظ جاهزية لجان بمدرسة أبو النمرس المشتركة ومدرسة الدكتور إبراهيم مدكور الثانوية ومدرسة ترسا المشتركة الرسمية ومدرسة شبرامنت الإعدادية بنات بمركز أبو النمرس ومدرسة وحدة أم خنان الأبتدائية ومدرسة الحوامدية الثانوية بنات بمدينة الحوامدية ومدرسة الشهيد اللواء عاطف الإسلامبولي الإعدادية بنين ومدرسة الشهيد مصطفي محمد أبوزيد الثانوية بنات ومدرسة أحمد عرابي بمدينة البدرشين، وتابع النائب توفير كافة التجهيزات باللجان وعمل المظلات داخل وخارج المقرات الانتخابية وتوفير الكراسي المتحركة ومقاعد الانتظار لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد لجان الأنتخابات بمركز العياط ويرافقة النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب جاهزية لجان بمدرسة حمدان صديق الإعدادية ومدرسة السلام الأعدادية والثانوية ومدرسة الجزيرة الرسمية لغات.

الانتخابات الرئاسية 2024



وأطمأن النائب علي انتهاء كافة الاستعدادات والترتيبات النهائية لإجراء الانتخابات ومراجعة تأمين اللجان من الداخل والخارج وتسهيل عملية التصويت ووصول الناخبين إلي اللجان.

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رافق نائب المحافظ حامد سلامة رئيس مركز أبو النمرس وهاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية ومحمود شنب رئيس مركز البدرشين ومحمود عبد الحليم مدينة رئيس مركز العياط، والسيد عاشور مدير عام الإدارة التعليمية بأبوالنمرس وخالد البحيري مدير عام الإدارة التعليمية بالبدرشين وعبد التواب أمين مدير عام الإدارة التعليمية بالعياط ومسئولي مديرية الصحة وشركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة.

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