التحقيقات تكشف سبب انتحار ربة منزل في الجيزة

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إقدام ربة منزل على إنهاء حياتها شنقا لمرورها بأزمة نفسية بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

وأفاد زوج المتوفاة، أنها أقدمت على إنهاء حياتها شنقا لمرورها بأزمة نفسية ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، ونفى وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة بعد إعداد تقرير الصفة التشريحية.

أزمة نفسية تقود ربة منزل لإنهاء حياتها شنقا بالبدرشين

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على ربة منزل مشنوقة داخل منزلها بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل مشنوقه ومدلاة بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة.

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