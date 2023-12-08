الجمعة 08 ديسمبر 2023
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محافظات

ضبط 27 طن سكر تمويني قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

ضبط 27 طن سكر تمويني،
ضبط 27 طن سكر تمويني، فيتو

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة مجدي الخضر - مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

 

حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز كفرالدوار، أسفرت عن ضبط 27 طن سكر تمويني، قام أحد الأشخاص بتجميعها بدون وجه حق لإعادة بيعهم في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وبحملة مماثلة بمركز شبراخيت تم ضبط مصنعين أعلاف يداران بدون ترخيص و4 أطنان ملح طعام مجهول المصدر، كما تم تحرير 10 محاضر بيع لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة و3 محاضر لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

كما تمكنت إدارة تموين المحمودية من ضبط 7 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 4 محاضر عدم إعلان مواعيد التشغيل وآخرين لعدم نظافة أدوات العجين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وأيضا بمدينة أبوحمص، تم ضبط أحد محطات الحاصلات الزراعية قام صاحبها بالتصرف  في كميات من التقاوي تقدر بـ 1608 طن تقاوي بطاطس تحت الحجر الزراعي قبل صدور الإفراج الجمركي الخاص بها وذلك بإعادة بيعها، حيث تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

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حملات تموينية البحيرة كفر الدوار مديرية التموين بالبحيرة ضبط 27 طن سكر

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