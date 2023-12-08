الفنان أحمد حلمي يتلقى العزاء في شقيقه ببنها (صور)

تلقى الفنان أحمد حلمي، واجب العزاء في شقيقه "خالد" الذي وافته المنية فجر أمس الأول بمدينة بنها، وذلك بمضيفة عبد المنعم رياض بمنطقة المنشية بمدينة بنها، حيث جرى تشييع الجثمان ظهر اليوم إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمنطقة الشموت ببنها، وأدى الفنان الصلاة على الفقيد وسط حالة من الحزن الشديد من أقاربه وأصدقائه والمحيطين به بمدينة بنها بمسجد ناصر بمنطقة الفلل ببنها.

وتوفى خالد حلمي شقيق الفنان أحمد حلمي بمدينة بنها بعد صراع مع المرض، حيث أجرى للفقيد جراحة قلب مفتوح مؤخرا، وأصيب بأزمة قلبية فجر أمس الأول ، وتوفى قبل أن يتم نقله للمستشفى.

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وأصدرت محافظة القليوبية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيانا نعت فيه وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها قالت فيه: "تتقدم الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بالعزاء للفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها، ولأسرته في وفاة شقيقه خالد حلمي، وصلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد ناصر، والدفن بمقابر الشموت، والعزاء بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية اليوم".