الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

أول قرار ضد لص طعن طالبة حاولت منعه من سرقة دراجة نارية في دمياط

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت النيابة العامة حبس لص طعن طالبة حاولت منعه من سرقة دراجة نارية فى دمياط، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

 

 تلقى مركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط إخطارًا من أحد المستشفيات باستقباله (طالبة - مقيمة بدائرة المركز) مصابة بعدة جروح قطعية بالجسم.

 

وبسؤال والد المصابة قرر بقيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة الدراجة النارية الخاصة به من مدخل منزله، وحال مشاهدة نجلته له تعدى عليها بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابتها المُشار إليها ولاذ بالفرار.

Advertisements

 

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة والسلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النيابة العامة دمياط مركز شرطة فارسكور مديرية أمن دمياط

مواد متعلقة

أول قرار ضد المتهم بقتل صديقه لتعثره في سداد ديونه بالأقصر

حبس شخصين متهمين بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالإسكندرية

إجراء جديد ضد صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص في أسيوط

حبس صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص في أسيوط

حبس عاطل لحيازته إستروكس وحشيش في المعصرة

حبس عصابة مباحث قسم حلوان المزيقة لسرقة سيارة

حبس عامل لحيازته مخدرات في دار السلام

حبس عاطلين لحيازتهما 250 طربة حشيش بالدقهلية

الأكثر قراءة

طقس الغد، أمطار متوسطة على هذه المناطق

بايدن يحدد لإسرائيل موعد نهاية حرب غزة

أسعار الأسماك اليوم، 290 جنيهًا أعلى سعر لسمك موسى في سوق العبور

الفنان أحمد حلمي يتلقى العزاء في شقيقه ببنها (صور)

الحظ يعاند الأهلي ويتعادل سلبيا أمام شباب بلوزداد في الشوط الأول (صور)

الأهلي يتعادل سلبيا أمام شباب بلوزداد بعد مرور 15 دقيقة (صور)

الأهلي يبحث عن هدفه الأول في مرمى شباب بلوزداد بعد مرور 30 دقيقة (صور)

محاكمات المشاهير في أسبوع.. تطور جديد بشأن دعوى إثبات نسب طفل لاعب الكرة إسلام جابر.. وأنوش أمام القضاء مجددا

Advertisements

منوعات

المزيد

7 مزايا يحصل عليها الطالب عند الالتحاق بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

الذكاء الاصطناعي يقود أحدث دراجة

مشروع جديد للمرشح للأوسكار، صديق جيجي حديد يعمل على عربة طعام

توقعات الأبراج اليومية، السبت 9-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 8-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 8-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

أفضل 10 أفلام أمريكية في 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الثعلب في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات والعراقيل

10 أعمال تنجيك من عذاب القبر فاحرص عليها

تفسير حلم القط الأبيض في المنام وعلاقته بالأزمات وتدبير المكائد

المزيد
الجريدة الرسمية