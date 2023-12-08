مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: إسرائيل تسعى لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة

العدوان الإسرائيلي على غزة، قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إبراهيم خراشي اليوم الجمعة:" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر المستشفيات وقتل المدنيين، ووضع كل حاجز ممكن أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة".



السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة يدعو مجلس الأمن لتأييد مشروع وقف إطلاق النار



ودعا إبراهيم خراشي خلال كلمته اليوم أمام جلسة مجلس الأمن التي تصوت على مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة:" إلى ضرورة الموافقة الفورية في مجلس الأمن على دعوة إسرائيل بوقف إطلاق النار".

وطالب إبراهيم الخراشي بضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة.

وأكد السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة:" أن إسرائيل تستهدف إجبار أهالي غزة على مغادرة القطاع وجعل الحياة فيه مستحيلة".

وفي السياق ذاته ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة:" أخشى أن تكون نتائج التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة مدمرة للمنطقة ككل".

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جوتيريش يحذر من سيناريو التهجير القسري لسكان غزة



وأضاف أنطونيو جوتيريش، خلال كلمته اليوم الجمعة في جلسة مجلس الأمن التي تناقش وقف إطلاق النار في غزة:"أكثر من 130 من زملائي قتلوا خلال الحرب في غزة وهو أكبر نسبة خسارة في الأرواح تكبدتها المنظمات الأممية".

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة اليوم، بزيادة المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي

أوضاع إنسانية مأساوية في قطاع غزة

وأكد جوتيريش:" أن عشرات الألاف أصيبوا في قطاع غزة جراء القصف وهناك الكثيرين تحت أنقاض المباني التي هدمت بسبب العدوان الإسرائيلي".

وتابع:" 85% من سكان قطاع غزة اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع والذي يستهدف البنية التحتية والمنازل".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته أمام مجلس الأمن إلى أن 97% من الأسر في شمال قطاع غزة لا يجدون الغذاء الكافي بسبب استمرار الحرب

وفي وقت سابق من اليوم طالب جيش الاحتلال سكان شمال قطاع غزة بإخلاء أماكن تواجدهم بسبب شدة المعارك مع المقاومة الفلسطينية.

وأفاد جيش الاحتلال باحتدام المعارك مع مقاتلي حركة حماس في قطاع غزة وتحديدا في منطقة خان يونس وشمال القطاع.

جيش الاحتلال يوجه سكان شمال غزة بإخلاء أماكن تواجدهم



ووجه جيش الاحتلال اليوم الجمعة "تحذيرا جديدا لسكان قطاع غزة وتحديدا أحياء جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة بإخلاء أماكن تواجدهم بشكل عاجل عبر شارعي خليل الوزير والوحدة نحو المآوي المعروفة غرب مدينة غزة، مرفقا خرائط توضح المسارات الآمنة".

وأضاف البيان: "القتال والتقدم العسكري للجيش الإسرائيلي في منطقة خان يونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمالي وشرقي مدينة خان يونس، حيث يشكل محور صلاح الدين في هذه المقاطع ساحة قتال ومن الخطر الوصول إليه".

وتابع البيان: "سيتيح الجيش الإسرائيلي للمدنيين بالتنقل الإنساني عبر المحور الالتفافي الواقع غربي خان يونس، والتنقل من منطقة رفح وخان يونس باتجاه دير البلح ومخيمات الوسطى سيتاح عبر المحاور التالية: شارع الرشيد "البحر" - شارع الشهداء في دير البلح.".

ووفقا للبيان، سيتم تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في الحي الغربي التابع لقضاء رفح اعتبارا من 10:00 صباحا ولغاية 14:00 ظهرا، لغرض التزود.



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