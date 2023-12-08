الجمعة 08 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

محمد رمضان يكشف موقفا محرجا تعرض له أثناء تصوير أغنية أمم أفريقيا (فيديو)

محمد رمضان،فيتو
محمد رمضان،فيتو

نشر الفنان محمد رمضان فيديو له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وذلك أثناء تصوير أغنية كأس أمم أفريقيا ويوثق الفيديو واقعة محرجة لمحمد رمضان أثناء التصوير.

وكتب معلقا: "أکثر موقف محرج أثناء تصوير الاغنية الرسمية لكاس أمم أفريقيا إن بنطلوني اتقطع وسط الشوت وكملت علشان الوحيد اللي ينفع يقول ستوب هو المخرج.. دي أصول الشغلانة.. بس عدت الحمد لله". 

رقص محمد رمضان على ألحان أغنيته

ونشر الفنان محمد رمضان فيديو له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” وهو يرقص على أنغام أغنيته الجديدة الخاصة بكأس الأمم الأفريقية

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محمد رمضان

وعلق قائلا: "احفظوا أغنية أكوابا علشان بإذن الله هنغنيها مع بعض في افتتاح كأس أمم أفريقيا الشهر القادم في كوت ديفوار ثقة في الله نجاح".

الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية

وطرح النجم محمد رمضان، كليب الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024، وذلك بالتعاون مع الفنانة النيجيرية Yemi Alade، على طريقة الفيديو كليب. 

أغنية كأس الأمم الأفريقية 

وكان محمد رمضان نشر في وقت سابق، صورة من كواليس الكليب برفقة شقيقه، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق بقوله: "من أجمل شواطئ المحيط الأطلسي في كوت ديفوار أثناء تصوير كليب (akwaba)  الأغنية الرسمية لكأس أمم أفريقيا.. يارب يكون وشي حلو ومصر تاخد الكأس السنة دي.. ثقة في الله نجاح". 

موعد بطولة أمم أفريقيا

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن في بيان رسمي عن مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير من العام المقبل 2024.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان، فيما تختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا أفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.

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الفنان محمد رمضان النجم محمد رمضان كوت ديفوار 2024 موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” كأس أمم أفريقيا

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