الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رياضة

سون: سلسلة المباريات الخمس لـ توتنهام مرفوضة

سون، فيتو
سون، فيتو

وصف الكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجم توتنهام هوتسبير، مسيرة فريقه الخالية من الانتصارات في مبارياته الخمس الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بأنها "غير مقبولة"، وبدد في الوقت نفسه المخاوف بشأن حالته البدنية.

وأكد سون لموقع "سبيرز بلاي" الإلكتروني البريطاني، اليوم الجمعة "من غير المقبول أن تخسر 5 مباريات متتالية بتلك الطريقة، بعدما سبق لك الفوز في 5 لقاءات متتالية. أشعر بالغضب لأنه لا ينبغي أن يحدث ذلك. أعتقد أننا افتقدنا للشراسة".

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وأضاف سون "لا يكفي مطلقا أن تتقدم 1 / صفر في النتيجة بـالدوري الإنجليزي الممتاز. يجب أن يعلم اللاعبون ذلك وينبغي أن أدرك هذا الأمر أيضا".وشدد "أتيحت لنا الفرصة لإنهاء المباراة عمليا، لكننا كنا هادئين".

وتابع "كان يتعين علينا أن نتحلى بالشراسة، وأشعر أيضا بالمسؤولية. كان من المحزن جدا أن يستدير المشجعون ويعودوا لمنازلهم. لم يبدوا سعداء، وهو يجعلني أشعر بالأسف. نعم أنا أتحمل المسؤولية".

واختتم نجم توتنهام حديثه، قائلا "أعلم أن الأمر يبدو جنونيا في 5 مباريات متتالية. أتمنى أن يكون درسا جيدا، وينبغي علينا أن نتحمل الخسارة. ليس هناك وقتا للندم على ما فعلناه. لذا علينا المضي قدما، وأن نبذل قصارى جهدنا يوم الأحد حتى نتقدم خطوة كبيرة للأمام".

الدوري الانجليزي، قلب وست هام يونايتد الطاولة علي توتنهام بنتيجة 2-1 بعدما كان متأخرًا بهدف ليحول نتيجة المباراة لصالحه بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما على إستاد توتنهام هوتسبير، في ختام  لقاءات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

أهداف مباراة توتنهام ووست هام يونايتد 

وتقدم توتنهام بالهدف الأول في الدقيقة 11 عن طريق كريستيان روميرو، ثم تعادل وست هام بالدقيقة 52 عن طريق جارود بوين، ثم أحرز جيمس وارد براوس هدف وست هام الثاني بالدقيقة 74.

وبهذه النتيجة يتواجد فريق توتنهام في المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 27 نقطة، بينما يحتل فريق وست هام يونايتد المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة.

تشكيل توتنهام ضد وست هام

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، بن ديفيز، ديستني أودوجي.

خط الوسط: هويبريج، يفيس بيسوما، جيوفاني لو سيلسو.

خط الهجوم: برينان جونسون، سون هيونج مين، ديان كولوسيفسكي.

تشكيل وست هام أمام توتنهام

حراسة المرمى: فابيانسكي.

خط الدفاع: كوفال، كورت زوما، نايف أكرد، إيمرسون بالميري.

خط الوسط: إديسون ألفاريز، توماس سوتشيك، وارد براوس.

خط الهجوم: محمد قدوس، جارود بوين، لوكاس باكيتا.

نتائج مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي 

وولفرهامبتون (1-0) بيرنلي

لوتون تاون (3-4) أرسنال

برايتون (2-1) برينتنفورد

شيفيلد يونايتد (0-2) ليفربول

فولهام (5-0) نوتينجهام فورست

كريستال بالاس (0-2) بورنموث

أستون فيلا (1-0) مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد (2-1) تشيلسي

إيفرتون ضد نيوكاسل - 9:30 مساء (اليوم الخميس)

توتنهام ضد وست هام يونايتد - 10:15 مساء (اليوم الخميس)

وكانت مباراة إيفرتون ونيوكاسل يونايتد، انتهت بفوز إيفرتون بثلاثية نظيفة  في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج، على ملعب جوديسون بارك.

أهداف إيفرتون ونيوكاسل يونايتد

أحرز  دوايت ماكنيل هدف إيفرتون الأول في الدقيقة 79 من أحداث المباراة ثم أضاف عبدالله دوكوري الهدف الثاني لايفرتون بالدقيقة 86 وعزز بيتو تقدم إيفرتون بالهدف الثالث بالدقيقة 90 +6  ليحصد إيفرتون ثلاث نقاط هامة متقدما مركزا في جدول ترتيب الدوري الانجليزي.

وبهذه النتيجة يحتل فريق نيوكاسل، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما جاء إيفرتون في المركز السابع عشر وفي رصيده 10 نقاط.

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