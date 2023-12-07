تشكيل إيفرتون لمواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

أعلن شون دايش المدير الفني لفريق إيفرتون عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج، على ملعب جوديسون بارك.

تشكيل إيفرتون ضد نيوكاسل

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كولمان، تاركوفسكي، برانثويث، ميكولينكو.

خط الوسط: إدريسا جانا جاي، أشلي يونج، عبد الله دوكوري، هاريسون.

خط الهجوم: مكنيل، كالفرت ليوين.

ويعاني إيفرتون خلال الموسم الجاري بسبب خصم 10 نقاط من رصيده في الدوري الإنجليزي، بسبب انتهاك قوانين اللعب المالي النظيف، وهو ما أدى إلى تراجع الفريق في ترتيب البريميرليج ومنافسته على الهبوط مبكرًا.

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ويحتل فريق نيوكاسل، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز الثامن عشر وفي رصيده 7 نقاط، بالتساوي مع بيرنلي صاحب المركز قبل الأخير.

تشكيل نيوكاسل لمواجهة إيفرتون

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا.

خط الدفاع: كيران تريبير - لاسيليس - فابيان شار - ليفرامينتو.

خط الوسط: مايلي - برونو جيماريش - جويلاينتون.

خط الهجوم: ميجيل ألميرون - ألكسندر إيزاك - أنتوني جوردون.

نتائج مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون (1-0) بيرنلي

لوتون تاون (3-4) أرسنال

برايتون (2-1) برينتنفورد

شيفيلد يونايتد (0-2) ليفربول

فولهام (5-0) نوتينجهام فورست

كريستال بالاس (0-2) بورنموث

أستون فيلا (1-0) مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد (2-1) تشيلسي

إيفرتون ضد نيوكاسل - 9:30 مساء (اليوم الخميس)

توتنهام ضد وست هام يونايتد - 10:15 مساء (اليوم الخميس)