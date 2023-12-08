وصلت لـ 209 آلاف جنيه، أسعار خيالية لفساتين النجمات العرب في ختام مهرجان البحر الأحمر (صور)

شهد ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة أزياء مختلفة لنجمات الوطن العربي على السجادة الحمراء بالمهرجان ونستعرض بالتقرير التالي أسعار فساتين النجمات بحفل ختام المهرجان.

الفنانة أسماء جلال

وحرصت الفنانة أسماء جلال على ارتداء فستان ضيق من الجيرسية باللون الليلا، البنفسجي الفاتح، وجاء بتصميم ضيق، وكم واحد مزود بقفاز، أما اليد الثانية فجاءت بكم ساقط عن كتفها.

وفستان أسماء جلال من تصميم السعودي يوسف أكبر، ويصل سعره إلى 2490 دولارا، أي ما يعادل 77 ألف جنيه مصري

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ريا أبي راشد

وارتدت ريا أبي راشد فستانا من مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد باللون الأحمر من الشيفون، ومطرز بورود بسيطة، وبدل الأكمام العادية المثبتة جاءت طائرة ومزود بفتحة عند الساق.

ويصل سعر الفستان إلى 6805 دولارات، أي ما يعادل 209 آلاف جنيه مصري

أمينة خليل

واختارت أمينة خليل ارتداء فستان طويل بأكمام مخملي من تصميم طوني ورد، وطويل مطرز، ولملمت شعرها للخلف.

درة

وحرصت درة على ارتداء فستانا باللون الأبيض طويل وبأكمام، من تصميم خالد ومروان، يصل سعره إلى 3425 دولارا، أي ما يعادل 106 آلاف جنيه.

مهرجان البحر الأحمر

وكانت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي افتتحت الخميس الماضي بحضور كوكبة من نجوم الفن من أبرزهم النجمة التركية مريم أوزرلي والنجم العالمي ويل سميث، والفنان محمد ثروت، والفنانة أمينة خليل.

كما حضر أيضًا الفنان قصي خولي وماجي بو غصن ومحمد الشهري وخيرية أبو لبن والمخرج يسري نصر الله وهاندا ارتشيل والنجم الهندي ‎رانفير سينغ.

وكشف مهرجان البحر الأحمر في دورته الـ 3 عن قائمة عروضه الخاصة في قسم الروائع العربية ومن أبرزها سيكون عرض فيلمي “شماريخ ” للمخرج عمرو سلامة و"أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس لأول مرة عالميًّا قبيل طرحهم بالسينمات.

أفلام مهرجان البحر الأحمر

كذلك يُعرض بقسم الروائع العربية أفلام كثيرة بجانب شماريخ وأنف وثلاث عيون.. إذ سيعرض بنات ألفة للمخرجة كوثر بن هنية، وهجان للمخرج المصري أبو بكر شوقي، وخالد الشيخ: بين أشواك الفن والسياسة في (عرض عالمي أول) للمخرج: جمال كتبي، وفيلم أحلام العصر في (عرض عالمي أول) للمخرج فارس قدس وثلاثة في (عرض عالمي أول) للمخرجة نايلة الخاجة وحوجن في (عرض عالمي أول) للمخرج ياسر الياسري ووحشتيني للمخرج تامر رغلي وناقة للمخرج مشعل الجاسر وفيلم أمس بعد بكرة في (عرض عالمي أول) للمخرج عبد الغني الصائغ، وفيلم أنا الاتحاد في (عرض عالمي أول).