استجابة لـ «فيتو»، تضامن الأقصر تتولى إعادة إعمار منزل أسرة منهار

في استجابة سريعة لما نشرته «فيتو» بعنوان «بيناموا في الطل، مأساة أسرة بالأقصر انهار منزلهم ورخصة البناء تفاقم أزمتهم»، قال الدكتور محمد حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الأقصر، أنه تم تكليف لجنة من الإدارة بالتوجه إلى مقر الحالة بالقضاء وتم معاينة المكان ودراسة حالة الأسرة.

وأكد الدكتور محمد حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، في تصريحات خاصة لـ «فيتو» أنه تبين رب الأسرة المواطن محمد عبدالرحيم عامل نظافة موظف حكومي وغير مستفيد من برنامج تكافل وكرامة وأي فرد من أفراد الأسرة، وبذلك لا تنطبق عليها شروط مساعدات الإغاثة والنكبات التي تقدم من وزارة التضامن طبقا للقانون.

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وتابع مدير مديرية التضامن في الأقصر، أنه تم ابلاغنا من قِبل أن أحد رجال الأعمال بالأقصر قدم لهم مبلغ مالي كبير لمساعدة الأسرة فى إعادة اعمار المنزل، مشيرا إلى أنه تم تكليف مدير إدارة البياضية بالتواصل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتقديم المساعدات اللازمة للاسرة.

وأوضح الدكتور محمد حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعي في الأقصر، أنه بعد أعمال التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لمتابعة الحالة، تلقى قبل قليل تأكيدا من 3 مؤسسات خيرية كبرى، مبينًا أنه سيتوجه غدًا مناديب تلك المؤسسات والجمعيات الخيرية إلى المنزل المنهار لتقديم الدعم اللازم.

ونشر موقع «فيتو» معاناة أسرة مكونة 4 أفراد انهار عليهم منزلهم المُشيد بالطوب اللبن الكائن بمنطقة القضا بمركز ومدينة البياضية في الأقصر قبل 5 أيام مضت، إذ قامت بنصب خيمة في الشارع وسط موجات البرد القارس والأمطار، وعلى الرغم من وجود بعد الأموال لبناء المنزل، إلا أن مجلس مدينة البياضية رفض إعطاء رخصة بناء التي تسهل أعمال إعادة إعمار المنزل من جديد التي من المقرر أن تتم من قِبل مؤسسات المجتمع المدني، وجاء الرفض تطبيقا لقانون البناء المخالف.