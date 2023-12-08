الجمعة 08 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

المستشار الثقافي لمملكة البحرين تزور كلية طب الأسنان

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

استقبل د. كريم البطوطي وكيل كلية طب الأسنان  لشئون التعليم والطلاب، بجامعة عين شمس الدكتورة ريم الطناني رئيس وحدة رعاية الوافدين، والدكتورة خلود راشد مطر المستشار الثقافي لمملكة البحرين بالقاهرة.

واطمأنت الدكتورة خلود راشد مطر على طلاب مملكة البحرين الذين يدرسون بكلية طب الأسنان كما أثنت على طرق التعليم بكلية طب الأسنان وكذلك المستوى التعليمى والأكاديمي المتميز للكلية.

المستشار الثقافي لمملكة البحرين في زيارة لكلية طب الأسنان 

وفي سياق آخر، افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ندوة للتعريف بمؤسسة حياة كريمة وأهمية التطوع بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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ندوة للتعريف بمؤسسة حياة كريمة وأهمية التطوع بجامعة عين شمس

 وخلال الافتتاح أكد الدكتور محمد ضياء أهمية المشاركة المجتمعية وتضافر جهود الجامعة مع مؤسسات المجتمع المدني بوصفه توجها رئيسيا للدولة المصرية. 

كما حث الطلاب على التطوع بشكل جاد وعملي والمشاركة فى كافة مشاريع المؤسسة والتي تغطي مختلف المجالات منها: “الصحة والتعليم ومحو الأمية” وتقديم الخدمات المجتمعية بكافة أشكالها.

 

كما أشارت الدكتورة غادة فاروق إلى أهمية نشر ثقافة التطوع والعطاء بين أبناء الجامعة ودورها البارز فى تنمية روح الولاء والانتماء بشكل عملى وتوثيق الروابط المجتمعية بين أجيال الشباب وزيادة وعى الطلاب بالمشكلات المجتمعية وإشراكهم فى حلها.

أدارت الندوة الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع السادة ممثلى مؤسسة حياة كريمة.

وأعربت الدكتورة مروة فخرى المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة عن سعادتها بافتتاح جناح خاص للتعريف بمؤسسة حياة كريمة ليؤدي هذا الجناح الدائم بالجامعة دوره الأساسى فى التعريف بجميع مشروعات مؤسسة حياة كريمة والرد على كافة الاستفسارات وتنمية ثقافة التطوع لدى طلاب الجامعة.

وتحدثت نهى عادل مسئول قطاع المتطوعين بالقاهرة حول الحماس الذي لمسته من خلال تعاملها مع الطلاب الحضور ورغبتهم فى معرفة المزيد حول المؤسسة ومشروعاتها وكيفية المساهمة فى تلك المشروعات التنموية الشاملة.

رئيس جامعة عين شمس يحث الطلاب على التطوع والمشاركة في مشاريع حياة كريمة

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