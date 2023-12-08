الجمعة 08 ديسمبر 2023
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محافظات

مساجد الوادي الجديد تصدح بالقرآن ضمن برنامج صحح قراءتك (صور)

صحح قراءتك، ڤيتو
صحح قراءتك، ڤيتو

تواصل مديرية أوقاف الوادي الجديد، تنفيذ فعاليات برنامج ختم القرآن الكريم  تحت عنوان: "صحح قراءتك"، بمساجد واحات الوادي الجديد الخمس، والذى أطلقته وزارة الأوقاف على مستوى جميع المديريات الإقليمية، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك خدمة للقرآن الكريم وحرصًا على عمارة المساجد بتلاوته وختمه بصورة منتظمة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود جاهين مدير عام الأوقاف بالوادي الجديد، أن الجمهور يشارك مع إمام المسجد بقراءة ربع حزب من القرآن الكريم يوميًا بنظام المصحف المعلم من أول سورة الفاتحة فسورة البقرة إلى سورة الناس بحيث يقرأ الإمام الآية أو ما تيسر منها ويردد الحاضرون خلفه.

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وأضاف شاهين، أن وزارة الأوقاف ستقوم بزيادة عدد المساجد المشاركة في برنامج ختم القرآن الكريم في المساجد الكبرى التي لها أئمة يتميزون بإتقان التلاوة وحسن الأداء الصوتي.

مكافأة 3000 جنيه لمدير مديرية أوقاف الوادي الجديد

وعلي جانب آخر أعلنت وزارة الأوقاف، أن مديرية أوقاف الوادي الجديد، حققت رقمًا قياسيًّا في صكوك الأضاحي والإطعام، بإجمالي مبلغ 603300 جنيه حتى تاريخه متجاوزة إجمالي ما تم في العام الماضي بزيادة 1600 جنيه لتكون مديرية أوقاف الوادي الجديد هي المديرية رقم ( 16 ) من بين المديريات التي تجاوز إجمالي تحصيلها للصكوك ما تم تحصيله في العام الماضي.

وقرر  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إثابة مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد الشيخ محمود جاهين بإثابة قدرها ثلاثة آلاف جنيه لتجاوز مبيعاتها في الصكوك العام الماضي.
جدير بالذكر أن مشروع صكوك الإطعام لهذا العام ممتد حتى 31/ 12/ 2023م، علمًا بأن هذه الإثابة ستشمل كل من يتجاوز إجمالي ما تم جمعه في مديريته في العام الماضي قبل انتهاء مدة التصريح بالجمع في 31/ 12/ 2023م.

 

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صحح قراءتك بمساجد واحات الوادي الجديد برنامج ختم القرآن الكريم مديرية اوقاف الوادى الجديد وزارة الأوقاف

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