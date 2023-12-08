الجمعة 08 ديسمبر 2023
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محافظات

تحسين مياه الآبار بالملوخية، بحث علمي مشترك بجامعة طيبة التكنولوجية

تحسين مياه الآبار
تحسين مياه الآبار بالملوخية،فيتو

 شاركت جامعة طيبة التكنولوجية في بحث علمي مشترك حول تحسين نسبة الأمونيا في مياه الآبار الجوفية بالمناطق الريفية، نشر في المجلة المصرية للكيمياء Egyptain Journal of Chemistry، بالاشتراك بين الجامعة والجامعات المصرية والهيئات الخدمية؛ متمثلة في جامعة أسوان والأزهر بأسيوط وجامعة الجلالة وجامعة أسيوط التكنولوجية وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

 وهدفت الدراسة التي شارك فيها الدكتور محمد رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى تحسين نسبة الأمونيا في مياه الآبار الجوفية بالمناطق الريفية لتصبح في نطاق النسبة المحددة في مواصفات المياه، وذلك باستخدام أوراق الملوخية وتجهيزها كمادة مازة فى إزالة الأمونيا وأجريت التحاليل المختلفة قبل عملية الامتزاز وبعد عملية الامتزاز باستخدام تقنيات مختلفة حديثة.

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 من جانبه أعرب الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، عن سعادته بالتعاون البناء والمثمر بين جامعة طيبة التكنولوجية، والجامعات المصرية متمثلة في جامعة أسوان والأزهر بأسيوط وجامعة الجلالة وجامعة أسيوط التكنولوجية وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج في نشر أبحاث علمية تطبيقية في المجلات الدولية، من شأنها رفع اسم جامعة طيبة التكنولوجية عاليا وتواجدها في المجلات ومحركات البحث العالمية، موجها بالمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

للاطلاع على البحث من خلال هذا الرابط 

https://ejchem.journals.ekb.eg/article_327725.html

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الأقصر جامعة طيبة التكنولوجية طيبة التكنولوجية فيتو تحسين مياه الآبار

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