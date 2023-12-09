الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ الاحتفال بالشهر المريمي

يبدأ الأقباط الأرثوذكس اليوم السبت، شهر كهيك 2023 أو المعروف بالشهر المريمي، وذلك تزامنًا مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببدء صوم الميلاد 2023 والذي انطلق الأحد 26 نوفمبر 2023.

الشهر المريمي

ويتخلل صوم الميلاد المجيد شهر كيهك أو ما يعرف بالشهر، وهو الشهر الذي شهد ميلاد السيد المسيح، وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد الميلاد يوم 29 كيهك، الموافق 7 يناير من كل عام.

ويعد شهر كيهك هو الشهر الرابع من شهور القبطية، ويبدأ في 9 ديسمبر من كل عام، ويتميز ذلك الشهر بأنه الشهر أكثر روحانية وأكثر تقديسًا لدى الأقباط، ويسمي بالشهر المريمي نظرًا لكثرة صلوات التسبحة والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء مريم، وخصصت له الكنيسة كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح"، ويعرف أيضًا بالشهر المريمي أو سبعة وأربعة.

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وتخصص الكنيسة الأرثوذكسية شهر كيهك لتمجيد السيدة العذراء، حيث يشتهر بالسهرات «سهرات كيهك » التي تمتد من المساء وحتى صباح اليوم التالي، وتصلي خلاله صلوات خاصة، حيث له كتاب صلوات خاص به يسمى “الإبصلمودية الكيهكية”.

ويشتهر شهر كيهك بـ"شهر سبعة وأربعة"، ويرجع ذلك لتلاوة صلوات الـ7 “ثيؤطوكيات”، تعنى تمجيد للعذراء والـ4 “هوسات”، تعني تسبحة، كما يشتهر شهر كيهك بالعديد بالأسماء منها الشهر المريمي نسبة للسيدة العذراء.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية الوادي الجديد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس الثاني، ناقش مع الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد عدد من الأمور الرعوية الخاصة بخدمته في الإيبارشية.