وهابيات تضيء معهد الموسيقى العربية الأحد المقبل

ضمن سلسلة وهابيات التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر للفرقة القومية العربية للموسيقى يقام حفل بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي في الثامنة مساء الأحد 10 ديسمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

ويتضمن البرنامج مختارات من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها انت عمرى، همسة حائرة، نبتدي منين الحكاية، قلبى بيقولى، خايف أقول، سهرت منه، حمال الأسية، لولا الملامة، دارت الأيام.. أداء هند النحاس، يحيى عبد الحليم، أحمد عصام وريم كمال.

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جدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتي في إطار دور الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفني في المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربي بالإضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفني الذي يتميز به الإبداع العربى.