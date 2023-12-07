عمار الشريعى.. ما تيسر من سيرة غواص في بحر النغم.. تحدى إعاقته البصرية بإرادة فولاذية.. تعاون مع نجوم الطرب.. قدم الموسيقى التصويرية لأهم المسلسلات

عمار الشريعى، موسيقار كبير، من عائلة غنية شهيرة، بدأ حياته الفنية من خلال شارع محمد على عازفا خلف الراقصات في الافراح بالرغم من أنه خريج كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وتم تكريمه بعد رحيله من قبل رئيس الجمهورية، هو الغواص في بحر النغم، دفعه عشقه للموسيقى إلى الاعتماد على نفسه، في إتقان العزف على العديد من الآلات الموسيقية منها (البيانو والأكورديون والعود والأورج)، رحل في مثل هذا اليوم 2012.

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ولد عمارعلى محمد إبراهيم الشهير بـ عمار الشريعى عام 1948 بمركز سمالوط، محافظة المنيا، وهو ينتمي لعائلة من أصول عائلة هوارة بالصعيد، عشقت والدته الموسيقى والغناء وحفظت المواويل والطقاطيق التي كان عمار يرددها وراءها، وبدأ في تعلم التدوين الموسيقي وعمره سبع سنوات، والتحق بمدرسة لرعاية المكفوفين تابعة للمعونة الأمريكية، قبل أن تتحول تبعيتها إلى وزارتي التعليم والشؤون الاجتماعية.

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العزف بمجهود ذاتى

عندما بلغ عمار الشريعي من العمر 14 عاما، عزف على آلة العود التي عرف من خلالها أسرار الموسيقى العربية، فأتقن العزف بمجهود ذاتي وبالاعتماد على نفسه على آلة البيانو والأكورديون والعود ليبدأ مشواره الفني عام 1970م كعازف لآلة الأكورديون في عدد من الفرق الموسيقية، ثم تحول إلى الأورج، حيث اعتبر نموذجا جديدا في تحدى الإعاقة نظرا لصعوبة وتعقيد هذه الآلة واعتمادها بدرجة كبيرة على الإبصار.

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أول صدفة فى حياته

عن سر تحوله من العود والأكورديون إلى الأورج يقول عمار الشريعى: بدأت علاقتى بالأورج الذى كان الصدفة الاولى فى حياتى وكان هناك حفلان الأول لعفاف راضى بسينما قصر النيل والثاني لنجاة الصغيرة بسينما ريفولى وكان هانى مهنى يعمل مع صلاح عرام ومع الماسية فى نفس الوقت ومجدى الحسينى يعمل فى الماسية مع أحمد فؤاد حسن، وفجأة سافر أحمد فؤاد حسن إلى الإسكندرية وتأخرت نجاة الصغيرة عن الحفل وكان هانى يضع اثنين أورج أمامه وفوجئت بصلاح عرام يقول لى قوم العب أورج وبدأت أعزف الأورج رسميا وارتبطت حياتى به صدفة، وفى عام 1972 كانت أول أغنية شاركت فيها كعازف رسمى بالأورج "وعملت إيه فينا السنين " لوردة الجزائرية بعد عودتها إلى مصر.

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أقوى من الزمن أول الاحتراف

ويحكى عمار الشريعى عن بدايته بالإذاعة فيقول: قدمت من خلال الأوكورديون كمحترف فى الإذاعة وكانت أول مرة أدخل استديو إذاعى أدخلنى الموسيقار عبد الحليم نويرة الذى سمعنى فى معهد الموسيقى العربية وطلبنى وقدمنى إلى لجنة اختبار وأعطانى مقطوعتي لحن الخلود لفريد الاطرش، قلبى دليلى لليلى مراد والقصبجى، واعتمدت عازف أول فى الإذاعة منذ عام 1971، كان أول احتراف فعلى للتلحين في أغنية شادية “ أقوى من الزمن”.

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الشريعى عازفا على الاورج

يقول عمار الشريعى: أول لحن قدمته ملحنا وعازفا هاويا ولم أتقاض عنه مليما واحدا هو لحن أغنية "امسكوا الخشب يا حبايب" الذي قدمته مها صبرى وكنت أعزف فيه خلفها، ففى ليلة كانت الفرقة سهرانة في منزل مها صبرى وقالت لى هذا عود بليغ حمدى اعزف لنا عليه شوية، وبعد قليل عزفت لها هذا اللحن، فسألتني عن صاحبه، فقلت لها أنه لحنى انا، فقالت لى: سأغنيه، وغنته بالفعل ولم تدفع لى مليما، وحقق نجاحا كبيرا، ونجح اللحن ونجحت معه، لكن لم اعمل بعده لمدة أربع سنوات فلم تكن هناك فرصة، فقد كانت الأمور تحتاج إلى نوع من المساندة والواسطة فضاع مني وقتا كبيرا لأنى كنت أعمل بمفردى، لمدة أربعة أعوام كنت أقدم موسيقى للدراما فقط إلى أن أخذت المطربة العظيمة منى لحن (أقوى من الزمان).

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لقاء شادية والشريعى

يحكى الكاتب مصطفى الضمراني في جريدة الأهرام عام 2015 قصة أغنية " أقوى من الزمن " فقال: كنت في معهد الموسيقى الذي يجمعنا كل ليلة مع كبار الشعراء والملحنين والمطربين، وعند دخولي المعهد قابلت شادية وبادرتنى قائلة: أنا هقدم عمار الشريعي ملحنا، وأنت اللي حاتكتب الأغنية زي ما كتبت (ماتقولش ايه اديتنا مصر) لحلمي بكر وعليا التونسية، وأغنية "المركبة عدت" لعبد الوهاب وعبد الحليم"، فكتبت لها أغنية "أقوى من الزمن" وقامت شادية بتكاليف إنتاج اللحن، وتم التسجيل وقدمت شادية عمار الشريعي في حفل عام لأول مرة كملحن.

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يا أهل بلدى فى كل مكان

أما أول عزف قدمه عمار الشريعى كان فى الإذاعة المصرية عام 1966 لأغنية (يا أهل بلدى فى كل مكان من المنزلة لغاية أسوان ) وكانت لحن عبد العظيم عويضة عن محو الأمية وكانت مقابل 90 قرشا، وأول أجر حصل عليه كمحترف كان مع فرقة المطرب الشعبى محمد عبد المطلب فى حديقة الأندلس وكان يعزف خلفه مقابل جنيه فى اليوم.

أما آخر أجر وصل إليه مع التليفزيون المصري كان 3600 جنيه في دقيقة الموسيقى الواحدة، ويقول عمار الشريعى: الغريبة أن الناس تقول إنه أعلى أجر وصل إليه موسيقي في مصر، وأنه أعلى من أجر الموسيقار محمد عبد الوهاب، بالرغم من أنه بعد الضرائب وأجر الموسيقيين ودمغة النقابة وحجز الاستديو الأجر يتراوح بين 500 و1000 جنيه.



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قدم عمار الشريعى على مدى مشواره الفني نحو 150 لحنا لمعظم مطربي ومطربات مصر والعالم العربي، كما اشتهر بوضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية والمسرحيات، ومن أشهرها أفلام: الشك يا حبيبي، البريء، البداية، حب في الزنزانة، كتيبة الإعدام، ومن المسرحيات: الواد سيد الشغال، علشان خاطر عيونك، إنها حقًا عائلة محترمة، ومن الدراما: الأيام، بابا عبده، رأفت الهجان، أرابيسك، دموع في عيون وقحة، الشهد والدموع، زيزينيا، والبر الغربي، وحديث الصباح والمساء، وغيرها.. إلى جانب برنامجى سهرات شريعى، غواص فى بحر النغم بالإذاعة.

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علشان خاطر عيونك

ثم كانت محطة المسرح حيث قدم عمار الشريعى عشر مسرحيات منها الحب في التخشيبة، لولى، الواد سيد الشغال، وقدمه المخرج حسين كمال فى مسرحية علشان خاطر عيونك وهي أقرب المسرحيات إلى نفسه مع صديقته الحميمة شريهان وأستاذ كبير هو فؤاد المهندس وعمل فيها مع حسين كمال 9 استعراضات راقصة.

نجوم فرقة الأصدقاء

وفى عام 1980 شكل عمار الشريعى فرقة الأصدقاء التى حاول خلالها المزج بين الأصالة والمعاصرة فى الموسيقى وخلق غناء جماعى جديد وفيها تولى رعاية المواهب الشابة منى عبد الغنى، حنان، علاء عبد الخالق، آمال ماهر، مى فاروق، حسن فؤاد وعلى الحجار.

وفى عام 1995 عين أستاذا غير متفرغ فى أكاديمية الفنون وقدم للتليفزيون موسيقى تصويرية لأكثر من 150 مسلسلا أشهرهم أرابيسك، رأفت الهجان، العندليب، حديث الصباح والمساء، السيرة الهلالية،زينب والعرش، عفاريت السيالة، امرأة من زمن الحب.

غنى بصوته فى عملين الاول فيلم البريء حيث غنى (محبوس ياطير الحق ) وأغنية الدم، وفى رباعيات داخلية من مسلسل ريا وسكينة.

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قدمه المخرج حسين كمال فى مسرحية علشان خاطر عيونك وهي أقرب المسرحيات إلى نفسه مع صديقته الحميمة شريهان وفؤاد المهندس وعمل فيها مع حسين كمال 9 استعراضات راقصة.



بعد النجاح اعتزلت العمل خلف الراقصات

ويقول عمار الشريعي: مشكلتى أنى أحب حريتى جدا ولأنى أحب حريتى لا أتدخل فى حريات الآخرين وشئونهم واحب الوقت الذى أضيعه وقت أشاء فلا أحب الأوقات المحددة وبركض لآخر لحظة وعلشان كده حالتى الصحية مش مضبوطة لأنى أعمل 42 ساعة فى اليوم متصلين بلا نوم.

وعلى الرغم من قسوة ضغوط الحياة هناك مجموعة من الثوابت لم أتنازل عنها أبدا أهمها شرف المهنة على مدى أكثر من ثلاثين عاما لم أقدم فيها ما أخجل منه او أراه مشينا، اعتزلت العزف خلف الراقصات بمزاجى لأنها كانت مرحلة أردت أن أثبت فيها شيئا وعندما نجحت اعتزلت.

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واضاف: تغيرت وجهة نظرى عن الحب تماما بعد أن علمنى ابنى مراد أن الحب قيمة مطلقة بلا شروط، وهزمنى بالضربة القاضية حين قال لى "أنا بحبك قوى يابابا

جوائز دولية ومحلية

حصل عمار الشريعى قبل الرحيل على العديد من الجوائز الدولية أهمها جائزة مهرجان "فيفييه"، بسويسرا عام 1989، ووسام التكريم من الطبقة الأولى من السلطان قابوس،وجائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 2005، وجوائز الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما عن الموسيقى التصويرية لفيلم البرئ، وجائزة مهرجان الإذاعة والتليفزيون عن الموسيقى التصويرية للمسلسلات من 1977 حتى 1990.