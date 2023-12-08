الجمعة 08 ديسمبر 2023
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محافظات

نقابة أطباء الأقصر تستعد لانتخابات الرئاسة 202‪4

محافظة الأقصر، فيتو
محافظة الأقصر، فيتو

تنطلق بعد غدٍ انتخابات الرئاسة 202‪4 بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، وتعمل جميع المحافظات على قدم وساق بتكثيف الاستعدادات لإجراء الانتخابات بصورة مشرفة..

وأعلنت محافظة الأقصر، عن تفاصيل الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، وذلك فى إطار متابعة الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية فى محافظة الأقصر، وبالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، لبدء عملية الاقتراع والتصويت على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الحالى، وتم الانتهاء من إعداد المقار الانتخابية.

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وقام محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، نائبًا عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بجولة ميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة وذلك للاطمئنان على جاهزيتها، والوقوف على مدى جاهزية المقار التي تم اختيارها لعقد اللجان الانتخابية بداخلها ومتابعة أعمال رفع كفاءتها.

ومن جانبه، أعلن الدكتور أبو النجا الحجاجي نقيب أطباء محافظة الأقصر، عن الاستعداد من قبل النقابة لتوفير كافة الدعم اللازم خلال أيام الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، مشددًا على عقد غرفة عمليات داخل النقابة لمتابعة الانتخابات والتدخل الفورى لخدمة كافة الناخبين حول المحافظة.

وأكد الحجاجى جميع أبناء الأطباء وأسرهم وكافة جموع الشعب المصرى عليهم مهمة قومية بضرورة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية للتأكيد للعالم أجمع على التفاف الشعب المصري خلف القيادة السياسية للبلاد، والتأكيد على قيمة الديمقراطية بمصر فى تلك الفترة الهامة من تاريخ البلاد.


وناشد نقيب أطباء الأقصر، ورئيس اتحاد المهن الطبية بالأقصر، كافة الأطباء على ضرورة المشاركة بكثافة فى عملية التصويت للتأكيد على الوقوف بجانب الدولة المصرية والمشاركة فى الإنتخابات بكل جدية، حيث تضم محافظة الأقصر عدد اللجان العامة 6 لجان لـ6 مراكز، تنبثق منها 175 لجنة فرعية و4 لجان وافدين بإجمالي 179 لجنة فرعية، لاستقبال 886377 ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ويضم  قسم الأقصر 24 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 25 لجنة، ويبلغ عدد الوافدين بقسم الأقصر 181698 ناخبا وناخبة، أما مركز الأقصر يضم 22 لجنة فرعية لعدد 107214 ناخب وناخبة، وفي مركز طيبة 8 لجان فرعية ولجنة واحد فقط للوافدين بإجمالى 9 لجان، لعدد 55555 ناخب وناخبة، وفي مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118751 ناخبا وناخبة، وفي مركز أرمنت 30 لجنة فرعية  ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 31 لجنة، لعدد 119634 ناخبا، وفى مركز إسنا جنوب الأقصر 62 لجنة، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 63 لجنة لعدد 303525 ناخبا وناخبة.

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الأقصر محافظة الأقصر انتخابات الرئاسة 2024 فيتو محافظ الأقصر

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