حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في الإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم الجمعة حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة على المخالفين بالمحافظة.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور الوزير على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتعليمات مشددة من المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية وتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصا على المال العام وضبط الأسواق وتحت إشراف الأستاذ جمال عمار وكيل المديرية.

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وقامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد على رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ٥٥ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٨ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير عدد ١٦ محضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ١٨ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضر أحوال تنفيذًا لقرار النيابة.

كما قامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ٢٧ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين وتحرير عدد ٤ محاضر لمنافذ مشروع جمعيتى مخالفين وتحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة وتحرير ٨ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير محضر عدم حمل شهادة صحية وتحرير ١٤ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق ، وتحرير محضر استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق وتحرير عدد ٤ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير ٣٠ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ١٢ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر لمجمع استهلاكي مخالف وتحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى مخالف وتحرير ٧ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير ٥ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر وتحرير محضر لأحد الأنشطة بدون ترخيص وتحرير ١٣ محضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ١٠ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة وفريق العمل التابع لها بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن الآتي: تحرير عدد ٢١ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير عدد ١١ محضر عدم حمل شهادات صحية تحرير عدد ١١ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

كما قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف إبراهيم رسلان رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير ٢٧ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ١١ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين وتحرير عدد ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية تحرير عدد ٨ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق تحرير عدد ٧ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

وقام المركز التموينى الشامل لحى غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة وإشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير ٢٦ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير ١٣ محضر عدم حمل شهادات صحية تحرير عدد ٣ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق تحرير محضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.