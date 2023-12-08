تنفيذ 80 % من أعمال تطوير عزبة البلايلة في الوادي الجديد

تواصل محافظة الوادي الجديد، أعمال تطوير منطقة "عزبة البلايلة" غير المخططة بمدينة الخارجة، بنسبة تنفيذ بلغت ٨٠ ٪ من الأعمال، والتي تشمل إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب وتوسعة الشوارع وبناء الأسوار ودهان واجهات المباني وجار تركيب الإنترلوك، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق غير المخططة وتحسين المظهر الحضاري ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالتعاون صندوق التنمية الحضرية.

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يذكر أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وجه في وقت سابق، بسرعة إعداد خطة لتطوير المنطقة تشمل توسعة ورصف مدخل المنطقة والطرق الداخلية وإنارتها وإزالة أى عوائق تواجه أعمال التطوير مع تعويض أصحابها التعويض المناسب، كما وجه بإنشاء ميدان بجوار مسجد إبراهيم شكري ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمسجد لإضفاء مظهر حضاري.

وطلب المحافظ من معاونيه من الجهاز التنفيذي، البدء فى تطوير ورفع كفاءة الشارع المؤدي للعزبة وإزالة التعديات على حرم الطريق، وعمل محور مروري يصل عزبة البلايلة بشارع بورسعيد مع توسعة ورصف مدخل المنطقة والطرق الداخلية، وإزالة أي عوائق تواجه عملية التطوير وتعويض أصحابها التعويض المناسب.



هذا فيما شهدت الدولة المصرية على مدار السنوات التسع الماضية طفرة ونهضة عمرانية متكاملة، في ظل إنشاء مدن ومجتمعات جديدة، أيضًا كان هناك تطوير للمناطق العشوائية والبنية التحتية، ضمن خطط الدولة للتنمية العمرانية ومساعيها المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وكل ذلك يأتي في إطار توفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.

وفي إطار ذلك، فقد أفردت رؤية مصر ۲۰۳۰ محورًا كاملًا يتناول التنمية العمرانية، وخصصت فيه برنامجا مستقلًا لمكافحة ظاهرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة من خلال وضع إطار متكامل التنمية المناطق العشوائية وتوفير فرص العمل لسكانها، مع الوضع في الاعتبار تأهيل قدرات السكان الثقافية والاجتماعية والارتقاء بها، للتكيف مع المناطق المطورة والمحافظة عليها، بالإضافة إلى العمل على تعزيز تنفيذ قوانين منع ظهور العشوائيات مرة أخرى.