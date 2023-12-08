الجمعة 08 ديسمبر 2023
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إزالة فورية لعدد من مخالفات البناء بالقاهرة الجديدة

إزالة فورية
إزالة فورية

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة إزالة فورية لعدد من مخالفات البناء بالمدينة.

وأكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز المدينة على الإزالة الفورية للمخالفات البنائية بنطاق التجمع الاول لقطع أرقام (٤٦٦ النخيل) بازالة المباني المخالفة عن النسبة البنائية - وقطعة رقم (٤٥٣ النخيل) فك الشدة الخشبية وقطعة رقم (٢٧ الياسمين ٧) فك الشدة الخشبية وتكسير الأعمدة، وذلك بحضور معاون رئيس الجهاز المشرف علي لجنة الإزالات ومسئول الإزالات ورؤساء أحياء البنفسج والشباب الجنوبي وأفراد الأمن والتنمية ومصادرتها بمخازن الجهاز وجاري استكمال جميع الإجراءات القانونية طبقا لصحيح القانون.

تعكف أجهزة المدن الجديدة لإجراء كل تجهيزاتها استعدادا للانتخابات الرئاسية.

وأكد المهندس أحمد محمد عبد الرازق  رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد على تجهيزات مقار اللجان الانتخابية استعدادًا للعرس الديمقراطي الذي سينطلق أيام 10 و11 و12 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بكافة محافظات الجمهورية.

كما اطمأن على انتهاء كافة الاستعدادات والترتيبات النهائية لإجراء الانتخابات ومراجعة تأمين اللجان من الداخل والخارج وتسهيل عملية التصويت ووصول الناخبين إلى اللجان، مناشدا جموع المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية للتعبير عن إرادة المصريين وحقوقهم الدستورية واستكمال لمسيرة البناء والتنمية الحقيقية.

وأكد على ضرورة إزالة كافة التعديات والإشغالات مع تحرير محاضر مخالفات وغرامات على أصحاب المحال المخالفة للقانون واستمرار الحملات يوميا لضبط الشارع والقضاء على أي مخالفات بالمدينة. 
 

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وتفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة  حالة المقار الانتخابية بالتجمع الأول بصحبة نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول ومعاون رئيس الجهاز ومديري التنمية والأمن والنظافة ورؤساء الأحياء، حيث وشدد على ضرورة تكثيف النظافة والتجميل حول تلك المقرات استعدادًا للاستحقاق الانتخابي مطلع الأسبوع المقبل.

واستكمل جولته لتفقد مستوى المجاورات والأحياء بالتجمع الأول حيث أصدر تعليماته بضرورة إزالة كافة التعديات والإشغالات مع تحرير محاضر مخالفات وغرامات على أصحاب المحال المخالفة للقانون وأصدر سيادته تعليماته المشددة بإستمرار الحملات يوميا لضبط الشارع والقضاء على أي مخالفات بالمدينة، وتم التأكيد على تحرير غرامات فورية لكل من يخالف القانون.

كما أكد الدكتور المهندس احمد اسماعيل جبر رئيس الجهاز على توفير خدمة اعرف لجنتك الانتخابية بمقر جهاز المدينة للعاملين بالجهاز ورواد جهاز المدينة ورواد مركز خدمة المواطنين للتعريف بأهمية المشاركة الفعالة بالانتخابات كحق دستوري يكفله القانون للمواطن.

كما يمكن عن طريق المبادرة معرفة عنوان اللجنة والرقم بكشوف الناخبين من اليوم وحتى انتهاء ايام التصويت الثلاثة حتى الثلاثاء 12-12-2023.

وقام المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" بجولة تفقدية على عدد من اللجان الانتخابية والمقرر إقامتها بمدرستى "الطبرى بالحى الثانى، والشهيد الرائد ياسر جنينة بمنطقة إسكان الشباب الـ100م".

حيث اطمأن رئيس الجهاز على جاهزية اللجان موجهًا بتكثيف حملات الصيانه من نظافة وزيادة الإضاءه وغيرها داخل اللجان وكذا رفع أى إشغالات حول المدارس ومراجعة الإنارة العامة وصيانة الحدائق المجاورة للمقرات.

وأكد على استمرار الحملات من اليوم حتى آخر يوم استعدادًا لاستقبال الناخبين والتيسير عليهم.

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