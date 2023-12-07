الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

رئيس جامعة عين شمس يشيد بكورال هارموني عربي

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

 قدم كورال هارموني عربي بقيادة المايسترو محمود وحيد عرضا رائعا  استمع من خلاله أ.د محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، أ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية إلى عددا من الأغنيات التي يقدمها الكورال وأشاد أ.د محمد ضياء بأداء الكورال، واصفا إياه بالأداء "الرائع بل وأكثر من رائع" على حد وصفه.

 

رئيس جامعة عين شمس يشيد بكورال هارموني عربي ويقدم الشكر لأسرة طلاب من أجل مصر

ويأتي ذلك على هامش ندوة تحديات الأمن القومي المصري التي ألقاها اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج الخبير الإستراتيجي من خلال صالون آيات الحداد الثقافي.

 

Advertisements

كما قدم أ.د محمد ضياء الشكر لأسرة طلاب من أجل مصر الذين التفوا حوله معربين عن سعادتهم بتواجد سيادته معهم في هذه الفعالية مثنيًا على تنظيمهم لهذه الفعالية التي استمرت لوقت طويل بشكل رائع وبمثابرة، مشيرا إلى الإعداد والإخراج المتميز للفيلم الوثائقي الذي تم تقديمة أثناء الندوة بعنوان "أنت الأمان" والذي أبرزوا من خلاله مدى فخرهم واعتزازهم بالإنجازات التي قدمها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال سنوات توليه مسئولية رئاسة الجمهورية، ملقين الضوء علي أبرز هذه الإنجازات كذلك الدور الفعال الذي قدمته مصر خلال الفترة الأخيرة خلال أزمة العدوان على غزة.


كما قدم الشكر لجميع القائمين علي إنجاح هذه الفعالية وعلى رأسهم أ. إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب على ما بذلوه من جهد.

والتقط الصور التذكارية مع طلاب "كورال هارموني عربي" وطلاب "أسرة طلاب من أجل مصر".

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدا من مؤسسة حياة كريمة

ورشة عمل مجانية عن الترجمة التحريرية من الأردية إلى العربية بآداب عين شمس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة عين شمس أسرة طلاب من اجل مصر الأمن القومى المصرى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جامعة عين شمس كورال هارموني كورال هارموني عربي

مواد متعلقة

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدا من مؤسسة حياة كريمة

ورشة عمل مجانية عن الترجمة التحريرية من الأردية إلى العربية بآداب عين شمس

انطلاق فعالية مسابقة دورى المعلومات التي ينظمها اتحاد طلاب جامعة عين شمس

الأكثر قراءة

أبو عبيدة يثلج الصدور بإحصائية هائلة عن خسائر إسرائيل خلال 72 ساعة

عراة يقتلون الواحد تلو الآخر.. الاحتلال يرتكب أبشع جريمة بحق 100 فلسطيني في غزة (فيديو)

صندوق النقد الدولي يحدد موعد استكمال المحادثات مع مصر لبحث زيادة القرض

ارتفاع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الخميس

أول رد من حملة فريد زهران على سخرية السوشيال ميديا من ضعف تمويل دعايتهم الانتخابية

سامح شكري يطالب بمنح السلطة الفلسطينية القدرة على حكم الضفة وغزة

ماذا قدم معتمد جمال مع الزمالك بعد توقيع عقد رسمي مؤقت؟

محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

رواج بنجر السكر، 10 معلومات هامة حول زراعته في المنيا (صور)

أول رد من حملة فريد زهران على سخرية السوشيال ميديا من ضعف تمويل دعايتهم الانتخابية

"عالم ما بعد الإسكندر المقدوني"، أحدث إصدارات هيئة الكتاب

نجوي إبراهيم تعلن شفاءها من مرض السرطان (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 7-12-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 7-12-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 7-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 7-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مواجهات نارية بالجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علاج نسيان القرآن بعد حفظه

مانعة من عذاب القبر، الأحاديث الصحيحة في فضل سورة تبارك

بالأحاديث النبوية، ماذا تعرف عن نهر الكوثر

المزيد
الجريدة الرسمية