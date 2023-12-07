قدم كورال هارموني عربي بقيادة المايسترو محمود وحيد عرضا رائعا استمع من خلاله أ.د محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، أ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية إلى عددا من الأغنيات التي يقدمها الكورال وأشاد أ.د محمد ضياء بأداء الكورال، واصفا إياه بالأداء "الرائع بل وأكثر من رائع" على حد وصفه.

رئيس جامعة عين شمس يشيد بكورال هارموني عربي ويقدم الشكر لأسرة طلاب من أجل مصر

ويأتي ذلك على هامش ندوة تحديات الأمن القومي المصري التي ألقاها اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج الخبير الإستراتيجي من خلال صالون آيات الحداد الثقافي.

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كما قدم أ.د محمد ضياء الشكر لأسرة طلاب من أجل مصر الذين التفوا حوله معربين عن سعادتهم بتواجد سيادته معهم في هذه الفعالية مثنيًا على تنظيمهم لهذه الفعالية التي استمرت لوقت طويل بشكل رائع وبمثابرة، مشيرا إلى الإعداد والإخراج المتميز للفيلم الوثائقي الذي تم تقديمة أثناء الندوة بعنوان "أنت الأمان" والذي أبرزوا من خلاله مدى فخرهم واعتزازهم بالإنجازات التي قدمها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال سنوات توليه مسئولية رئاسة الجمهورية، ملقين الضوء علي أبرز هذه الإنجازات كذلك الدور الفعال الذي قدمته مصر خلال الفترة الأخيرة خلال أزمة العدوان على غزة.



كما قدم الشكر لجميع القائمين علي إنجاح هذه الفعالية وعلى رأسهم أ. إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب على ما بذلوه من جهد.

والتقط الصور التذكارية مع طلاب "كورال هارموني عربي" وطلاب "أسرة طلاب من أجل مصر".