في عامه الـ 48، تعرف على أهم مقتنيات متحف الأقصر (صور)

قال الدكتور علاء المنشاوي مدير متحف الأقصر، إن متحف الأقصر تم افتتاحه عام 1975، الذي يناسب حلوله السنوي 12 ديسمبر من كل عام.

وأضاف مدير متحف الأقصر في تصريحات خاصة لـ"بوابة فيتو"، أن ذلك الحدث يتم الاستعداد له سنويا، من جميع الجهات المعنية، وأيضا يعد قبلة السياحة في تلك الأيام، لتعرف على تاريخ متحف الأقصر ومقتنياته، وذلك بمرور 48 عاما على إنشائه.

وبتلك المناسبة تسلط بوابة فيتو الضوء بالصور على تاريخ متحف الأقصر ومقتنياته، حيث يقع متحف الأقصر على كورنيش النيل فى وسط مدينة الأقصر جنوب مصر، افتتحه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات مع رئيس جمهورية فرنسا وقتها، فاليرى جاسيكار دى ستان، فى عام 1975، على مساحة أكثر من ٥٣٠٠ متر مربع، وهو من أهم عوامل الجذب فى هذه المنطقة، حيث يحتوي المتحف على أكثر من ٣٨٠ قطعة أثرية نادرة للأسرات الفراعنة.

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وقالت ألفت نعيم، كبير أمناء متحف الأقصر، إن المتحف يتكون من طابقين يتضمن الطابق الأول مجموعة من الآثار النادرة التى كشف عنها فى الأقصر مثل الرأس الجرانيتية لتمثال أمنحوتب الثالث ورأس الإلهة حتحور على هيئة بقرة وتمثال الإله أمون، ورأس نادرة للملك سنوسرت الثالث، والتمثال الرائع للملك تحتمس الثالث من حجر الشست، وأجمل وأكبر تمثال فى مصر من الألباستر للإله سبك وأمنحوتب الثالث، ولوحة الكرنك التى تضمن نصًا هيروغليفيا يتعلق بصراع حكام طيبة مع الهكسوس

وتابعت كبير أمناء متحف الأقصر، أما الطابق العلوى فيتضمن مجموعة من التماثيل لإخناتون وعدد من الأحجار المنقوشة التى تعرف بالتلاتات والتى كانت جزءً من أحد معابد إخناتون فى الشرق الكرنك وبعض الأثاث والحلي والتمائم والأواني وبعض اللوحات الجنائزية القبطية، وفى السنوات الأخيرة خصصت فى المتحف قاعة تعرض فيها معظم التماثيل التى خرجت من خبيئة معبد الأقصر، ومن أهمها تمثال الملك أمنحوتب الثالث وتمثال أمون وحتحور وغيرها.

وأشارت كبير أمناء متحف الأقصر إلى أن متحف الأقصر يعتبر أكبر وأضخم صرح تاريخى، ويعد أكبر مقر يجمع الآثار المصرية والقطع النادرة من التاريخ الفرعونى، والتماثيل الخاصة بملوك الأسر المختلفة والمومياوات النادرة لملوك وأمراء الفراعنة وأدواتهم، فهو يجمع المئات من القطع الأثرية والعملات نادرة وغيرها من تاريخ الحضارة الفرعونية على مر العصور، واستمر المتحف في التطوير ليواكب القطع الأثرية التي يتم العثور عليها ويتم استقبالها في المتحف بما يليق بتاريخها، وتم أول عملية تطوير للمتحف في بداية الثمانينات بإقامة عرض داخلى مكان العرض القديم، وآخر تطوير كان لعمل توسعة ثانية للمتحف من خلال إقامة قاعة "مجد طيبة" عام 2004، ليضم مجموعة أخرى من القطع الأثرية شديدة التميز منها الملك محارب حور محب وزوجته موت نجمت.



وأوضحت كبير أمناء متحف الأقصر، أن من صمم متحف الأقصر هو المهندس محمود الحكيم وبناه المهندس ويصا عبد النور1975، وتم إضافتان لمتحف الأقصر خبيئة معبد الأقصر سنة 1989.

واكتشفت بمحض الصدفة أثناء عمل البعثات في الحفريات في المعبد داخل الفناء الرئيسي للملك أمنحوتب الثالث في المعبد، حيث تم استخراج 24 قطعة أثرية منهم 17 قطعة بحالة جيدة جدا عرضت في المتحف عام 199‪1والباقي مهشم غير صالح للعرض، والإضافة الثانية، توسعة متحف الأقصر بافتتاح قاعة مجد طيبة 2004، حيث بدأ فكرة التوسعة منذ التسعينات إلى أن تمت في عام 200‪3 وبدأنا نستعد لعرض ما يخص فقط مدينة طيبة وكل ما يخصها من أثر للملوك والقادة في تلك الحقبة وأدواتهم الحربية مثل السهام والقلاع الرماح، والغرض الأساسي من المتحف عرض كل القطع التي لا يصلح عرضها في مكان مفتوح

ولفتت كبير أمناء متحف الأقصر إلى متحف الأقصر يتضمن حوالي3000 قطعة معروضة ومثلهم وأكثر في المخازن، أهمهم تمثال الملك تحتمس الثالث من حجر الشيست، الذي يوضح براعة الفنان المصري القديم في تشكيل أصلب الحجارة للرسم عليها ملامح الإنسان بكل دقة، ويوجد أيضا قطع أثرية أساسية في المتحف وهو الإله سوبك والملك أمنحوتب الثالث، الذي حاول الملك رمسيس الثاني انتساب ذلك المنحوتة لنفسه التي تدل على الحياة الأبدية بكتابة اسمه عليها، ويوجد في قاعة مجد طيبة أقواس والرمح ولادة ذهبية، وفأس من الذهب والخشب، التي تستخدم في الحروب، ومومياء الملك أحمس الأول طارد الهكسوس والأخرى مومياء ملكية ربما للملك رمسيس الأول، التي بيعت لأمريكا حيث تم استردادها عن طريق الدكتور زاهي حواس عام 2003.