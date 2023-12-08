الجمعة 08 ديسمبر 2023
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سياسة

الأرثوذكسية تهدي ملك بريطانيا قطعة من مذبح كنيسة القيامة بالقدس

ملك بريطانيا، فيتو
ملك بريطانيا، فيتو

استقبلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لندن الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، وعدد من أعضاء مجلسَي اللوردات والعموم البريطانيَّين، وعدد من قادة الكنائس بالمملكة المتحدة.

وكان في استقبال ملك بريطانيا نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن والنائب البابوي بالمملكة المتحدة، في المركز الخدمي القبطي الأرثوذكسي في هارتفوردشاير، حيث حضر ملك بريطانيا صلاة بالطقس القبطي الأرثوذكسي في كاتدرائية الشهيد مار جرجس، ثم التقى عددًا من الشباب المتطوعين والخدام الذين قدموا لملك بريطانيا عرضًا عن خدمات الكنيسة، قبل أن يزيح الستار عن لوحة تذكارية تؤرخ لزيارته الكنيسة.

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بعدها قدم نيافة الأنبا أنجيلوس لملك بريطانيا، قطعة حجر مأخوذة من مذبح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في كنيسة القيامة بالقدس، متحدثًا عن عظمة وأصالة كنيستنا وتراثها الممتد إلى منشأ المسيحية.

 

كما ألقى تشارلز الثالث ملك بريطانيا كلمة عبر فيها عن سعادته بالزيارة ومقابلة من التقاهم من أبناء الكنيسة حين زارها للمرة الأولى منذ ١٠ سنوات، حيث كان لم يزل أميرًا لويلز قبل أن يعتلي العرش العام الماضي، وتمنى لجميع الحاضرين موسمًا سعيدًا خلال أعياد الميلاد.

 

الأنبا أرسانيوس يترأس اجتماع كهنة الوادي الجديد

 

عقد مجمع كهنة إيبارشية الوادي الجديد والواحات للأقباط الأرثوذكس، اجتماعهم الدوري في مقر المطرانية، بحضور نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد. 

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

 

الأنبا صموئيل يترأس قداس عيد أبو سيفين وتطييب رفاته بطموه

 

صلى نيافة الأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه للأقباط الأرثوذكس، قداس عيد الشهيد فيلوباتير مرقوريوس (أبي سيفين) بديره الأثرى بطموه، مقر مطرانية طموه وتوابعها، وألقى نيافته كلمة روحية.

شارك مع نيافة الأنبا صموئيل بصلوات القداس نيافة الأنبا سيدراوس أسقف عام قطاع كنائس عزبة النخل.

 

وبدأت احتفالات المطرانية بعيد شفيعها بصلاة العشية، والتي طيَّب خلالها نيافتهما رفات الشهيد بحضور مجمع كهنة الإيبارشية، وجموع غفيرة من الشعب.

 

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