الأنبا أرسانيوس يترأس اجتماع كهنة الوادي الجديد

عقد مجمع كهنة إيبارشية الوادي الجديد والواحات للأقباط الأرثوذكس، اجتماعهم الدوري في مقر المطرانية، بحضور نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

الأنبا صموئيل يترأس قداس عيد أبو سيفين وتطييب رفاته بطموه

صلى نيافة الأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه للأقباط الأرثوذكس، قداس عيد الشهيد فيلوباتير مرقوريوس (أبي سيفين) بديره الأثرى بطموه، مقر مطرانية طموه وتوابعها، وألقى نيافته كلمة روحية.

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شارك مع نيافة الأنبا صموئيل بصلوات القداس نيافة الأنبا سيدراوس أسقف عام قطاع كنائس عزبة النخل.

وبدأت احتفالات المطرانية بعيد شفيعها بصلاة العشية، والتي طيَّب خلالها نيافتهما رفات الشهيد بحضور مجمع كهنة الإيبارشية، وجموع غفيرة من الشعب.

الأنبا أكليمندس يرسم شمامسة جدد في عيد أبي سيفين بمدينة الأمل

صلى نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر للأقباط الأرثوذكس، قداس عيد الشهيد أبي سيفين بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بمدينة الأمل.

وعقب صلاة الصلح رسم نيافة الأنبا أكليمندس ٦٣ من ابناء كنيسة السيدة العذراء شمامسة في رتبة إبصالتس.

وشارك في صلوات القداس الآباء كهنة الكنيسة وبعض من كهنة المنطقة وخورس الشمامسة وأسر الشمامسة الجدد.

كان نيافة الأنبا أكليمندس قد صلى عشية العيد بالكنيسة ذاتها، وخلالها طَيَّب رفات الشهيد الموجودة بالكنيسة.

أديرة الخطاطبة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا ساويرس أسقف ورئيس أديرة القديس الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة والشهيد مار بقطر بالخطاطبة، والمشرف على دير القديس القوي الأنبا موسى بطريق العلمين.

ناقش قداسة البابا تواضروس الثاني مع نيافة الأنبا ساويرس بعض الموضوعات المتعلقة بخدمته عمله الرعوي.