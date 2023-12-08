الجمعة 08 ديسمبر 2023
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محافظات

طوارئ بصرف الإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

أعلن اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من صباح اليوم الجمعة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.
ومن المتوقع مساء يوم الجمعة أن تشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة يصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها 35-40 كم /س والبحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الأمواج يتراوح من  1.5 - 2.5 متر.

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وأكد تمركز ١٨٦ سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، وعلي إستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.


وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشكلات بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.


وأكد التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
 

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الاسكندرية اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية طقس

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