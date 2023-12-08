خبير يرصد أداء البورصة خلال الأسبوع ومستهدفاتها بالتعاملات المقبلة

قال سعيد الفقي خبير أسواق المال: إنه انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مع نهاية تداولات الاسبوع وأغلق عند مستوى 24686 نقطة، بعد أن قلص معظم خسائره مع نهاية جلسات الأسبوع إلى 17 نقطة، و رغم الضغوط البيعية التي حدثت إلا أن المؤشر الرئيسي عاد وأغلق علي مستوي الدعم الهام من 24500 الي 24400 نقطة.

وأضاف أنه مازال الاتجاه صاعدا علي جميع المستويات قصير الأجل والمتوسط وطويل الأجل، وما نمر به الآن ماهو إلا تصحيح بعد الصعود القوي والمتواصل قرب مستوي 26000 نقطة، إذا تأكد كسر مستوي 24400 نقطة، وإغلاق المؤشر تحت هذا المستوي هنا يتغير الاتجاه علي المدي قصير الاجل.





وتابع، نتوقع مع بداية الأسبوع عودة التماسك، وتكوين مراكز شرائية جديدة في هذه المناطق مع عودة القوي الشرائية، وهذا كان واضحا في آخر جلسات الأسبوع استهداف مستوي 25200 نقطة، ثم القمة السابقة قرب 26000 نقطة.



أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقد كان مختلفا في أدائه عن المؤشر الرئيس ووصل لمستويات غير مسبوقة خلال فترة تصحيح المؤشر الرئيسي، حيث أغلق مع نهاية تداولات الأسبوع عند مستوى 5286، بعد أن فقد 63 نقطة في آخر جلسات الأسبوع، ولديه مستوي دعم هام عند مستوي 5250 نقطة، ونتوقع عودة الصعود بالقرب من هذا المستوي واستهداف مستوي 5500 الي 5600 خلال الفترة القادمة، ومازالت رؤيتنا إيجابية والأسهم المصرية أمامها الكثير لتحققه.

تداولات نهاية الأسبوع

انخفضت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 1.663 تريليون جنيه.



وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 24686 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 29614 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10508 نقاط.



كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 5286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 7681 نقطة.

تداولات جلسة الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 27 مليار جنيه عند مستوى 1.672 تريليون جنيه.



وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 24703 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 29655 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 10519 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 5349 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 7753 نقطة.

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تداولات منتصف الأسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 1.699 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 25127 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 30198 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 10698 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 5425 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 7866 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين لماضي، وربح رأس المال السوقي 39 مليار جنيه عند مستوى 1.705 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 25265 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 30368 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 10757 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 5384 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 7840 نقطة.

تداولات جلسة بداية الأسبوع

وتباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد الماضي، أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.666 تريليون جنيه، لتخسر نحو 10 مليارات جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% عند مستوى 24532 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% عند مستوى 29532 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% عند مستوى 10467 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% عند مستوى 5304 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% عند مستوى 7686 نقطة.