الكشف على 1328 مريضًا في قافلة علاجية بالدقهلية

أعلنت صحة الدقهلية عن الكشف على 1328 مريضًا في قافلة علاجية في قرية كفر بدواي مركز المنصورة.



وجاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.



ووجه الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بتنظيم قافلة طبية علاجية استثنائية مشاركة ودعما للمبادرة الرئاسية انت الحياة في قرية كفر بدواي مركز المنصورة وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.



وتم توقيع الكشف على 1328 مريضًا . وضمت 9 عيادات منهم ( 2 باطنة - أطفال - جراحة - اسنان - نسا وتنظيم أسرة) و3 عيادات من مستشفيات جامعة المنصورة ( أنف وأذن. جلدية وعظام ) في إطار التعاون مع مؤسسة حياه كريمة.



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فضلًا عن معمل لتحاليل الدم

ومعمل للطفيليات

و معمل أشعة x ray

وقد جاء بيان القافلة كالتالي:

الباطنة 291

العظام 152

الأطفال 183

النساء وتنظيم الأسرة 149

الجلدية 149

الأسنان 123

أنف وأذن 112

الجراحة 169



كما تم إجراء 177 تحليلًا مختلفًا للمرضى، فضلًا عن فحوصات لـ 158 مريضًا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم ونحو 69 حالة اعتلال كلوي ونحو 116 حالة أشعة عادية وموجات صوتية كما تم تحويل 49 حالة للمستشفيات وإصدار 39 قرار للعلاج على نفقة الدولة

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.