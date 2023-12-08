الكشف على 1328 مريضًا في قافلة علاجية بالدقهلية
أعلنت صحة الدقهلية عن الكشف على 1328 مريضًا في قافلة علاجية في قرية كفر بدواي مركز المنصورة.
وجاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.
ووجه الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بتنظيم قافلة طبية علاجية استثنائية مشاركة ودعما للمبادرة الرئاسية انت الحياة في قرية كفر بدواي مركز المنصورة وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.
وتم توقيع الكشف على 1328 مريضًا . وضمت 9 عيادات منهم ( 2 باطنة - أطفال - جراحة - اسنان - نسا وتنظيم أسرة) و3 عيادات من مستشفيات جامعة المنصورة ( أنف وأذن. جلدية وعظام ) في إطار التعاون مع مؤسسة حياه كريمة.
فضلًا عن معمل لتحاليل الدم
ومعمل للطفيليات
و معمل أشعة x ray
وقد جاء بيان القافلة كالتالي:
الباطنة 291
العظام 152
الأطفال 183
النساء وتنظيم الأسرة 149
الجلدية 149
الأسنان 123
أنف وأذن 112
الجراحة 169
كما تم إجراء 177 تحليلًا مختلفًا للمرضى، فضلًا عن فحوصات لـ 158 مريضًا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم ونحو 69 حالة اعتلال كلوي ونحو 116 حالة أشعة عادية وموجات صوتية كما تم تحويل 49 حالة للمستشفيات وإصدار 39 قرار للعلاج على نفقة الدولة
من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.
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