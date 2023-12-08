فخري لاكاي: لقاء بيراميدز وصن داونز لن يكون سهلا

دوري أبطال أفريقيا، قال الجنوب أفريقي فخري لاكاي مهاجم فريق نادي بيراميدز، إن المواجهة التي تجمع الفريق أمام نظيره صن داونز والتي تقام في الثالثة عصر الأحد على ستاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، لن تكون سهلة على الفريقين، لأن كل منهما لديه الحافز للفوز خاصة وأن كل منهما يمتلك الإمكانيات التي تجعله منافسا قويا، ونتيجة مباراتي الجولة الثانية ستكون دافعا لهما من أجل التعويض واللعب من أجل الثلاث نقاط.

وأضاف لاكاي خلال مؤتمر الصحفي، أنه رغم الخسارة الأخيرة أمام نواذيبو إلا أن الأمور في المجموعة ما تزال متساوية والفرق الأربعة لديها نفس الرصيد وبالتالي الفرصة متاحة للتعويض والعودة والتأهل، وهو الحافز أمام بيراميدز الذي وضع هدفا واضحا وهو العودة إلى القاهرة بنتيجة إيجابية أمام أحد أفضل فرق قارة أفريقيا في الوقت الحالي، وبيراميدز يمتلك هو الآخر أفضل اللاعبين وأصحاب خبرات ومهارات وبإمكانهم الفوز في بريتوريا وحصد الثلاث نقاط.

وأشار لاكاي إلى أنه سعيد للعودة إلى جنوب إفريقيا للعب في بلده وأمام أصدقائه وأمام فريق سبق له اللعب أمامه كثيرا، ويسعى لأن يحالفه التوفيق وأن يسجل في اللقاء ويقود بيراميدز للفوز والعودة بالثلاث نقاط، لأنه من الضروري عدم الخسارة لمواصلة المشوار نحو التأهل لربع النهائي.

وأكد أنه سعيد للغاية في نادي بيراميدز وكانت خطوة انتقاله إلى الفريق واحدة من أهم خطوات مشواره مع الكرة، حيث انتقل لدوري قوي بحجم الدوري المصري مع منافسين أقوياء، ويلعب في واحد من أهم أندية أفريقيا ويتواجد بدوري الأبطال، وسعيد بالتعامل مع الإدارة المحترفة التي تقود بيراميدز والعائلة التي يسعد بالتواجد بينها في بيراميدز، وكان حلمه أن يلعب خارج جنوب إفريقيا، لأنه من الجيد تجربة اللعب في دوريات أخرى لتكوين خبرات تضيف في المستقبل للمنتخب الوطني.

وقال الجنوب إفريقي فخري لاكاي مهاجم فريق نادي بيراميدز، إنه لا يعلم أسباب استبعاده المستمر مؤخرا من اختيارات الجهاز الفني لمنتخب جنوب إفريقيا رغم أنه يشارك أساسيا مع بيراميدز ويسجل في كل البطولات، ولكن في النهاية الاختيارات هي حق أصيل للجهاز الفني ودوره كلاعب أن يسعى للتطور وأن يكون أفضل ويعمل على ذلك ويسعى لتسجيل المزيد من الأهداف في كل البطولات، ويتمنى أن يدعم منتخب الأولاد في نهائيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

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موعد مباراة صن داونز وبيراميدز

ويحل فريق بيراميدز ضيفا على نظيره نادي صن داونز في الثالثة من عصر الأحد المقبل على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة صن داونز وبيراميدز

وتذاع مباراة صن داونز وبيراميدز عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية بطولة دوري أبطال أفريقيا حصريا عبر قنواتها.

ووصلت بعثة بيراميدز إلى بريتوريا الأحد الماضي قادمة مباشرة من نواكشوط بموريتانيا، استعدادا لخوض مباراة صن داونز.

بيراميدز

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، طاقم حكام مباراة بيراميدز أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في إطار ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدير المباراة طاقم حكام من الجابون، بقيادة الحكم بيير أتشو الحكم الرئيسي، ومواطنه بوريس ديستوجا المساعد الأول، وكارين فومو المساعد الثاني، والحكم الرابع أنطوان ماكس من الكاميرون.

ويراقب المباراة بابسنجوا لويوي من زامبيا، ومراقب الحكام محمد قزاز من المغرب، والمنسق العام تيتوس هامليبي من زامبيا.

بيراميدز يخسر من نواذيبو

وخسر فريق بيراميدز أمام نظيره نواذيبو بهدفين نظيفين، خلال لقائهما على إستاد شيخا بيديا بالعاصمة نواكشوط في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

قائمة بيراميدز لرحلتي موريتانيا وجنوب أفريقيا

واصطحب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلتي الفريق لخوض مباراتي نواذيبو الموريتاني وصن داونز الجنوب أفريقي، في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي

وذلك قبل ان ينضم الثنائي، عبد الله السعيد والمغربي وليد الكرتي ببعثة الفريق في جنوب أفريقيا.

انضمام عبد الله السعيد لبعثة بيراميدز

وانضم عبد الله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز، الأربعاء لبعثة الفريق المتواجدة في بريتوريا بجنوب أفريقيا قبل أيام من مواجهة صن داونز في إطار مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعافى السعيد من نزلة البرد الشديدة التي ألمت به مؤخرا مع ارتفاع شديد في درجة الحرارة أجبرته على الغياب عن مباراة بيراميدز أمام نواذيبو الموريتاني في الجولة الثانية، ثم الغياب عن أول تدريبين للفريق في بريتوريا.

ووصل السعيد جنوب افريقيا قادما من القاهرة صباح الأربعاء وانضم لمعسكر بيراميدز في جنوب أفريقيا على أن يشارك في مران الفريق اليوم استعدادا للقاء صن داونز الهام.

والتحق بالبعثة الاثنين الماضي في جنوب أفريقيا لاعب الوسط المغربي وليد الكرتي والذي قدم من القاهرة بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباريات الأخيرة وأصبح اللاعب جاهزا تماما للتواجد في مواجهة صن داونز.

وتخلف عبد الله السعيد عن بعثة فريق بيراميدز المسافرة إلي موريتانيا وجنوب إفريقيا قبل مواجهة نواذيبو.

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الثانية

واشتعلت المنافسة في مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء الجولة الثانية

وتساوي الـ 4 فرق وهم صن داونز وبيراميدز ومازيمبي ونواذيبو ولكل منهما ثلاث نقاط بعد الجولة الثانية.

1- صن داونز 3 نقاط…سجل 3 أهداف واستقبلت شباكه هدف

2- مازيمبي 3 نقاط…..سجل هدفا واستقبل مثله

3- نواذيبو 3 نقاط…سجل هدفين واستقبل 3 أهداف

4- بيراميدز 3 نقاط….سجل هدفا واستقبل هدفين