جولة دوري أبطال أفريقيا "ضرب نار".. مواجهات عربية قوية.. بيراميدز يصطدم بـ صن داونز.. الوداد والترجي لتصحيح المسار

دوري أبطال أفريقيا، تنطلق غدا الجمعة منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا والتي تشهد مواجهتين عربيتين سيشهدان قوة وإثارة، الأولى تجمع بين الأهلي المصري حامل اللقب وضيفه شباب بلوزداد الجزائري كما يلتقي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.

كما تشهد الجولة مواجهة قوية أخري بين بيراميدز وصن داونز في جنوب أفريقيا.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا

مباريات الجمعة 8 ديسمبر 2023

ميدياما ضد يانج أفريكانز الساعة 18:00 باستاد بابا يارا

الأهلي ضد شباب بلوزداد الساعة 18:00 مصرباستاد برج العرب

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النجم الساحلي ضد الهلال 21:00 باستاد حمادي العقربي

مباريات السبت 9 ديسمبر 2023



جوانينج ضد أسيك ابيدجان ميموزا الساعة 15:00 باستاد أوبيد إتاني تشيلومي



نواذيبو ضد مازيمبي الساعة 18:00 باستاد شيخ ولد بويديا



الوداد ضد سيمبا الساعة 21:00 بستاد مراكش



الترجي ضد بيترو أتلتيكو الساعة 21:00 باستاد حمادي العقربي

مباريات الأحد 10 ديسمبر 2023



صن داونز ضد بيراميدز الساعة 15:00 باستاد لوفتس فيرسفيل

موقعة الأهلي وشباب بلوزداد

من المباريات القوية بتلك الجولة بين الأهلي وشباب بلوزداد والتي يستضيفها ملعب برج العرب بالإسكندرية غدا الجمعة بالمجموعة الرابعة التي تشهد مواجهة بين يانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

الأهلي صاحب الصدارة برصيد 4 نقاط ويتطلع مع مدربه السويسري مارسيل كولر لحسم الفوز على ملعبه قبل السفر للسعودية لخوض بطولة كأس العالم. للأندية.

ويفتقد الأهلي جهود المغربي رضا سليم للإصابة وتحيط الشكوك حول جاهزية محمد عبد المنعم بينما يعول الأهلي على قدرات نجمه الموهوب بيرسي تاو بجانب قدرات مهاجمه محمود "كهربا".

ويتسلح شباب بلوزداد صاحب الـ3 نقاط بخبرات مدربه البرازيلي ماركوس باكيتا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد واصل تدريباته أمس استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الجمعة، في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

مواجهة صن داونز وبيراميدز

يحل فريق بيراميدز ضيفا على صن داونز الأحد المقبل في مواجهة أيضا على صفيح ساخن بين الجريحين فكلاهما هزم بالجولة الثانية ويسعي كل منهما لتحقيقي الفوز لتعويض الهزيمة لاسيما مع سخونة المنافسة بالمجموعة الاولي.

ويتطلع البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز لمفاجأة رولاني موكوينا المدير الفني لصن داونز في عقر داره وتحقيق نتيجة إيجابية.

وتفاجأت بعثة نادى بيراميدز فى جنوب أفريقيا، بمنع الهداف الدولى الكونغولى فيستون ماييلى مهاجم الفريق من الانضمام للبعثة المتواجدة فى مدينة بريتوريا، استعدادا لخوض مباراة صن داونز فى إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ورفضت السلطات فى جنوب أفريقيا منح تأشيرة الدخول للمهاجم الدولى الكونغولى ماييلي، من أجل مرافقة بعثة بيراميدز فى بريتوريا، واضطر اللاعب بعد وصوله مع بعثة بيراميدز قادما من موريتانيا للسفر إلى تنزانيا على أمل حل مشكلة التأشيرة والعودة مرة أخرى إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز.

نواذيبو ومازيمبي

ويستضيف نواذيبو الموريتاني منافسه مازيمبي الكونغولي في مواجهة مرتقبة بعد غدٍ السبت في المجموعة الأولى.

ويدخل نواذيبو بقيادة مدربه الإسباني لوبيز جاراي، منتشيا بفوزه المميز على حساب بيراميدز المصري بالجولة الماضية ووصوله إلى 3 نقاط.

ويسعى الفريق الموريتاني لمواصلة مغامرته في مواجهة مازيمبي صاحب التاريخ العريق والذي قهر صن داونز الجنوب أفريقي بالجولة الماضية.

الوداد وسيمبا التنزاني

في المجموعة الثانية يستضيف الوداد المغربي منافسه سيمبا التنزاني بعد غدٍ السبت، كما يلعب في نفس الجولة جوانينج جالاكسي البوتسواني مع أسيك الإيفواري.

الأنظار تتجه للمغرب حين يستضيف الوداد منافسه سيمبا، في مواجهة لن تكون سهلة فالفريق المغربي يخشى استقبال الضربة الثالثة بعد الخسارة أمام جالاكسي وأسيك.

ويتطلع الوداد للفوز الأول بمرحلة المجموعات هذا الموسم بقيادة مدربه عادل رمزي في مواجهة خبرات عبد الحق بنشيخة المدرب الجزائري القدير الذي يقود سيمبا.

النجم الساحلي يصطدم بالهلال

تشهد المجموعة الثالثة صداما عربيا مثيرا بين النجم الساحلي التونسي على ملعبه مع الهلال السوداني كما يلتقي الترجي التونسي ضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي.

النجم الساحلي يسعى لتصحيح الأوضاع سريعا وتحقيق الفوز على حساب الهلال للعودة إلى المنافسة خصوصا أن الفريق السوداني عاد بقوة في الجولة الماضية وفاز على الترجي.

ويأمل الترجي أيضا استعادة توازنه بالفوز على بيترو أتلتيكو، خصوصا أن الفريق الأنجولي يتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة ويسعى للفوز الثالث.

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا

وتساوي الـ 4 فرق بالمجموعة الأولي وهم صن داونز وبيراميدز ومازيمبي ونواذيبو ولكل منهما ثلاث نقاط بعد الجولة الثانية.

1- صن داونز 3 نقاط

2- مازيمبي 3 نقاط

3- نواذيبو 3 نقاط

4- بيراميدز 3 نقاط

ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا

وتصدر أسيك وجالاكسي البتسواني قمة المجموعة الثانية بعد انتهاء الجولة الثانية ولكل منهما 4 نقاط فيما احتل الوداد ذيل المجموعة.

1- أسيك 4 نقاط

2- جالاكسي 4 نقاط

3- سيمبا نقطتين

4- الوداد بلا نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا

تصدر بترو أتلتيكو قمة المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الثانية وجاء الترتيب كالتالي

1- بترو أتلتيكو 6 نقاط

2- الهلال 3 نقاط

3- الترجي 3 نقاط

4- النجم الساحلي بلا نقاط

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الثانية

1- الأهلي 4 نقاط

2- بلوزداد 3 نقاط

3- ميدياما 3 نقاط

4- يانج أفريكانز نقطة واحدة

وجاءت نتائج مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

مازيمبي 1-0 صن داونز

نواذيبو 2-0 بيراميدز

جوانينج جالاكسي 0-0 سيمبا

أسيك 1-0 الوداد

الهلال 3-1 الترجي

النجم الساحلي 0-2 بترو إتلتيكو

ميدياما 2-1 شباب بلوزداد

يانج أفريكانز 1-1 الأهلي

وكانت نتائج الجولة الأولي لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا جاءت كالتالي:

المجموعة الأولي في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز 1-0 مازيمبي الكونغولي

صن داونز الجنوب أفريقي 3-0 نواذيبو الموريتاني

المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا

الوداد المغربي 0-1 جالاكسي البتسواني

سيمبا التنزاني 1-1 أسيك أبيدجان الإيفواري

المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا

الترجي التونسي 2-0 النجم الساحلي التونسي

بترو أتلتيكو الأنجولي 1-0 الهلال السوادني

المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي 3-0 ميدياما الغاني

شباب بلوزداد الجزائري 3-0 يانج أفريكانز التنزاني

وكانت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا التي أجريت في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا أسفرت عن مواجهات قوية في المجموعات الأربعة.

مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024

المجموعة الأولي: صن داونز وبيراميدز ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

المجموعة الثانية: الوداد المغربي وسيمبا التنزاني وأسيك أبيدجان الإيفواري وجالاكسي البتسواني.

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي وبترو أتلتيكو والهلال السوادني، النجم الساحلي التونسي.

المجموعة الرابعة: الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.