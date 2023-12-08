تعرف على القائمة الكاملة لجوائز مهرجان البحر الأحمر

كشفت لجان تحكيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي، عن قائمة جوائز الدورة الثالثة للمهرجان، وذلك خلال حفل الختام الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.

في هذا السياق ترصد “فيتو” قائمة جوائز الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي:

حصل فيلم في ألسنة اللهب، للمخرج زازار كان، على جائزة اليُسر الذهبي، في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

بوستر فيلم في ألسنة اللهب

وفاز فيلم عزيزتي جاسي، للمخرج تارسم سينج داندوار، بجائزة اليُسر الفضي للفيلم الطويل، بمهرجان البحر الأحمر السينمائي.

Advertisements

بوستر فيلم عزيزتي جاسي

أما فيلم الأستاذ، للمخرجة فرح النابلسي حاز على جائزة لجنة التحكيم.

بوستر فيلم الأستاذ

وحصل المخرج شوكير خوليكوف، على جائزة أفضل إخراج عن فيلمه الأحد.

بوستر فيلم الأحد

وحصد فيلم بنات ألفة للمخرجة كوثر بن هنيّة، جائزة الشّرق لأفضل وثائقيّ.

بوستر فيلم بنات ألفة

بينما فاز فيلم بتتذكري، للمخرجة داليا نمليش جائزة اليُسر الذهبي للفيلم القصير.

بوستر فيلم بتتذكري

أما فيلم حقيبة سفر، للمخرجين سمان حسينبيور وأكو زندكاريمي، حصل على جائزة اليُسر الفضي للفيلم القصير.

بوستر فيلم حقيبة سفر

وحصد فيلم فاقد الأمل للمخرج كيم تشانغ جائزة الجمهور من فيلم العُلا.

فيلم فاقد الأمل

وفاز فيلم نورة، للمخرج توفيق الزايدي، بجائزة أفضل فيلم سعودي من فيلم العُلا،.

فيلم نورة

بينما حصلت الممثلة نور الخضراء، على جائزة النجم الصّاعد من شوبارد، والتي تهدف إلى دعم المواهب الواعدة في عالم السينما.

وفاز الممثل صالح بكري، بجائزة أفضل ممثل عن أدائه في فيلم الأستاذ.

الممثل صالح بكري

كما حصلت الممثلة منى حوا لفوزها جائزة أفضل ممثلة عن أدائها المُذهل في فيلم إن شاء الله ولد.

الممثلة منى حوا

وحصد فيلم ما فوق الضريح، للكاتبين كريم بن صالح وجمال بلماهي جائزة أفضل سيناريو.

كريم بن صالح

بينما حصل فيلم نذير شؤم، على جائزة أفضل مساهمة سينمائية.

فيلم نذير شؤم