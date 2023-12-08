الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

بعد اقتناصه جوائز مهرجان البحر الأحمر، إلهام شاهين تهنئ أبطال الفيلم الفلسطيني "الأستاذ"

إلهام شاهين، فيتو
إلهام شاهين، فيتو

احتفت الفنانة إلهام شاهين بفوز الفيلم الفلسطيني بجوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

 

الفنانة الهام شاهين

وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك”: مبروك لكل الفائزين بالجوائز فى ختام مهرجان البحر الأحمر بجدة.. وألف مبروك جائزة أحسن ممثل للفنان الفلسطيني صالح بكري عن فيلمه الأستاذ the teacher  الذي حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.. والذي تم تصويره في فلسطين.. جوائز مستحقة.. شكرًا مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.. وكل مهرجان وأنتم طيبين. من نجاح لنجاح أكبر بإذن الله.
 

Advertisements

فيلم الأستاذ 

الجدير بالذكر أن فيلم الأستاذ تدور أحداثه حول شخصية باسم الذي يجسده الفنان صالح بكري، أستاذ فلسطيني يكافح للتعامل مع تجربة شخصية مؤلمة بعد حادث اعتقال ابنه في سجون الاحتلال، مما يجعله يبدأ بعدها طريقا مختلفا للمقاومة فتأخذ حياته منعطفًا غير متوقع، حيث يقوم بخطف جندي إسرائيلي وتسعى السلطات استعادته.ستاذ فلسطينيّ يكافح للتّعامل مع تجربة شخصيّة مؤلمة بعد حادث مأساويّ يتعلّق بابنه، تأخذ حياته منعطفًا غير متوقّع عندما يشكّل ارتباطًا عميقًا مع آدم، أحد طلّابه، في حين ينمّي أيضًا رابطة غير متوقّعة مع العاملة الاجتماعيّة البريطانيّة «ليزا» -إيموجين بوتس- في الوقت نفسه، يسعى محامٍ أمريكيّ رفيع المستوى وزوجته إلى عودة ابنهما، وهو جنديّ إسرائيليّ محتجز لدى مجموعة مقاومة فلسطينيّة. يثير مطلب المجموعة لتبادل الأسرى توتّرات مع السّلطات، ممّا يزيد من حدّة البحث عن الجنديّ، ويوقع حيّ «باسم» و«آدم» في حالة من الاضطراب، في اطار تشويقي.
فيلم الأستاذ من إخراج فرح النابلسي، بطولة محمد عبد الرحمن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر , دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهام شاهين مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مهرجان البحر الأحمر السينمائي مهرجان البحر الاحمر

مواد متعلقة

حضور لافت لـ نيكولاس كيدج بختام البحر الأحمر السينمائي ومشاركة غربية لبطل The Pianist

انطلاق أول العروض المشاركة في مسابقة مهرجان البحر الأحمر السينمائي

الأكثر قراءة

المواد الغذائية تحذر المواطنين بعد طرح السكر على البطاقات التموينية بـ 27 جنيها

الشك كلمة السر في الجريمة.. تفاصيل تخلص زوج من زوجته طعنا بالسكين بسبب الغيرة.. واجهته بعلاقته مع إحدى الفتيات فانهال عليها بالضرب

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

داعش جيش إسرائيل، ثورة على مواقع التوصل بعد بث فيديو وصور لمعتقلين فلسطينيين "عراه"

أعراض الوسواس القهري، وكيفية علاجه

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 7-12-2023

اليوم، مؤتمر المناخ ينظم فعاليات للشباب والأطفال والتعليم والمهارات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 7-12-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

أول تعليق من وزير الرياضة على تأجير قاعة استاد الإسكندرية بـ100 جنيه للساعة

طارق أبو عابد، قصة فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة أصبح لطمة جديدة في جبين الاحتلال

أول رد من حملة فريد زهران على سخرية السوشيال ميديا من ضعف تمويل دعايتهم الانتخابية

"عالم ما بعد الإسكندر المقدوني"، أحدث إصدارات هيئة الكتاب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 7-12-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 7-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 7-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

ريال مدريد في الصدارة.. أكثر الأندية تتويجا بكأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 8 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 8 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

كيفية صلاة الاستخارة للزواج والدعاء المستحب فيها

المزيد
الجريدة الرسمية