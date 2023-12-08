بعد اقتناصه جوائز مهرجان البحر الأحمر، إلهام شاهين تهنئ أبطال الفيلم الفلسطيني "الأستاذ"

احتفت الفنانة إلهام شاهين بفوز الفيلم الفلسطيني بجوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

الفنانة الهام شاهين

وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك”: مبروك لكل الفائزين بالجوائز فى ختام مهرجان البحر الأحمر بجدة.. وألف مبروك جائزة أحسن ممثل للفنان الفلسطيني صالح بكري عن فيلمه الأستاذ the teacher الذي حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.. والذي تم تصويره في فلسطين.. جوائز مستحقة.. شكرًا مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.. وكل مهرجان وأنتم طيبين. من نجاح لنجاح أكبر بإذن الله.



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فيلم الأستاذ

الجدير بالذكر أن فيلم الأستاذ تدور أحداثه حول شخصية باسم الذي يجسده الفنان صالح بكري، أستاذ فلسطيني يكافح للتعامل مع تجربة شخصية مؤلمة بعد حادث اعتقال ابنه في سجون الاحتلال، مما يجعله يبدأ بعدها طريقا مختلفا للمقاومة فتأخذ حياته منعطفًا غير متوقع، حيث يقوم بخطف جندي إسرائيلي وتسعى السلطات استعادته.ستاذ فلسطينيّ يكافح للتّعامل مع تجربة شخصيّة مؤلمة بعد حادث مأساويّ يتعلّق بابنه، تأخذ حياته منعطفًا غير متوقّع عندما يشكّل ارتباطًا عميقًا مع آدم، أحد طلّابه، في حين ينمّي أيضًا رابطة غير متوقّعة مع العاملة الاجتماعيّة البريطانيّة «ليزا» -إيموجين بوتس- في الوقت نفسه، يسعى محامٍ أمريكيّ رفيع المستوى وزوجته إلى عودة ابنهما، وهو جنديّ إسرائيليّ محتجز لدى مجموعة مقاومة فلسطينيّة. يثير مطلب المجموعة لتبادل الأسرى توتّرات مع السّلطات، ممّا يزيد من حدّة البحث عن الجنديّ، ويوقع حيّ «باسم» و«آدم» في حالة من الاضطراب، في اطار تشويقي.

فيلم الأستاذ من إخراج فرح النابلسي، بطولة محمد عبد الرحمن.