الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

ضوابط استكمال الأعمال بحالات التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء، فيتو

 نظم قانون التصالح في مخالفات البناء، ضوابط استكمال الأعمال في حالات مخالفات الأعمدة والحوائط السابق قبول طلب التصالح بشأنها.

 

جاء ذلك وفقا لنص المادة الثالثة من مواد الإصدار، والتى نصت على: 

 يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

Advertisements

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، موعد التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء وذلك بعد تطبيق اللائحة التنفيذية لأحكام القانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء.

قانون التصالح في مخالفات البناء

حدد القانون مدة تطبيق نصوص القانون، حيث نص القانون على أن مدة القانون 6 شهور، كما منح القانون، رئيس مجلس الوزراء إمكانية مــد المدة الخاصة بتقديم الطلب لمدد مماثلة، على ألا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات الأمر الذى يعنى أن هناك إمكانية لمد مدة تقديم طلب التصالح إلى ثلاث سنوات كحد أقصى بعد انتهاء مدته الأولى.

مواد الإصدار بالقانون 

وألزمت المادة الرابعة من مواد الإصدار بالقانون على صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من موعد العمل بالقانون رسميًّا.

 

موعد تقديم طلب التصالح 

كما حدد القانون موعد تقديم طلب التصالح كالتالي: 

الـمادة (6):

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

تسهيلات للمواطنين بقانون التصالح في مخالفات البناء 

وأضاف، استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

- اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

- سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.

- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التصالح في مخالفات التصالح فى مخالفات البناء تصالح في مخالفات البناء حالات التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات قانون التصالح في مخالفات البناء قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي وسائل الدفع غير النقدي

مواد متعلقة

سؤال المصريين، متى تستقبل الجهات الإدارية طلبات التصالح الجديدة في مخالفات البناء

تعرف على إجراءات التظلم من قرار رفض طلب التصالح في مخالفات البناء

موعد التقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء

هل يجوز القيام بتعديل في أعمال البناء المخالفة بعد التصالح عليها

الأكثر قراءة

زوج شقيقة الفنان أحمد حلمي يروي تفاصيل وفاة الراحل خالد حلمي

الطفل المعجزة يتحول إلى شاب عاطل

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الجمعة 8-12-2023 في الأسواق

من داخل أقدم ورشة لصناعة الخشب بالدرب الأحمر، أحد العمال: المهنة دي مش سهلة (فيديو)

فضيحة وزير الدفاع الأمريكي، تفاصيل تهديد أعضاء الكونجرس بأقاربهم وأولادهم، وإيلون ماسك يهتم بما ينشره كارلسون

فيلم شماريخ يحقق أكثر من مليون ونصف جنيه أمس

التعليم العالي: فتح باب التقدم لمنح دراسية مُقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية

مذيعة شهيرة تعتذر بعد "حركة بذيئة" لمديرها على الهواء

Advertisements

منوعات

المزيد

ألوان جذابة ونضارة دائمة، الأشجار الصناعية زينة العرائس في البيوت (فيديو وصور)

من داخل أقدم ورشة لصناعة الخشب بالدرب الأحمر، أحد العمال: المهنة دي مش سهلة (فيديو)

الطفل المعجزة يتحول إلى شاب عاطل

دراسة حديثة: الزواج يرفع ضغط الدم، وهذه هي الأسباب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 8-12-2023

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الجمعة 8-12-2023 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 7-12-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

ريال مدريد في الصدارة.. أكثر الأندية تتويجا بكأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم خطبة الجمعة للعاجز عن القيام

الإفتاء توضح حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 8 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية