الجمعة 08 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

ريهام عبد الغفور تدعو لوالدها في ليلة الجمعة

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور ووالدها، فيتو

حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور على الدعاء لوالدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور في ليلة الجمعة، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع فيس بوك.

 

ريهام عبد الغفور تدعو لوالدها

وقالت ريهام: "يا رب في ليلة الجمعة ارحم روحًا صعدت إليك لم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء اللهم ارحمه واغفر له وانظر إليه بعين لطفك وكرمك 
وأبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وأدخله الجنة دون حساب ولا سابق عذاب يا رب العالمين".
وأضافت: "أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي".

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أشرف عبد الغفور

يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور شغل منصب نقيب المهن التمثيلية من عام 2012 إلى عام 2015، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963، وكان رئيسًا للجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة.

ومن أعماله المسرحية: "جلفدان هانم، سليمان الحلبي، ثلاث ليال، النار والزيتون، الملك لير"، ومن أعماله فى السينما: "الشيطان، رجال في المصيدة، بلا رحمة، دعوة للحياة، صوت الحب، الشوارع الخلفية، لا شيء يهم".

ومن أشهر المسلسلات التليفزيونية التى شارك فيها "القاهرة والناس، فارس بلا جواد، حضرة المتهم أبي، يتربى في عزو، جبل الحلال"، ومن أدواره التاريخية والدينية من خلال الدراما التليفزيونية "محمد رسول الله، عظماء في التاريخ، أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت «الليالي المحمدية» وحلقات برنامج «أسماء الله الحسنى».

 

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