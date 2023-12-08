الصمت الانتخابي، محظورات وعقوبات، و5 أدوار لوسائل الإعلام خلال تلك الفترة

بدأت فترة الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية قبل موعد تصويت المصريين بالداخل والتي تبدأ الأحد المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري ولمدة ثلاثة أيام متتالية.

ويحظر على المرشحين بممارسة الدعاية الانتخابية خلال يومي الجمعة والسبت، قبل موعد التصويت، لإتاحة الفرصة أمام الناخبين لاختيار من يرغبون من المرشحين دون تأثير.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه بمقتضى هذه المرحلة لا يجوز لأي مرشح في الانتخابات أو حملته الرسمية، القيام بأي عمل من أعمال الدعاية أو الترويج أو التحدث عن البرنامج الانتخابي.

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عقوبات خرق فترة الصمت الانتخابي

وتعرف فترة الصمت الانتخابي – وفقا لقانون الانتخابات – أنها الفترة التي يحظر فيها ممارسة الدعاية الانتخابية تمهيدا للتصويت داخل جمهورية مصر العربية.

وخلال فترة الصمت الانتخابي يحظر على كافة الأحزاب والقوائم المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط فى إطار حملتهم الانتخابية.

كما يمنع على المرشحين القيام بأى عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ود الناخبين.

أما عن دور وسائل الإعلام خلال فترة الصمت الانتخابي.

القيام بعملية التثقيف للناخبين من خلال حشدهم فى اتجاه المشاركة فى الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين، وعليها الالتزام بالحيادية في العملية الانتخابية وعدم الترويج لمرشحين بعينهم وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء فى وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية.

كما يتعين على وسائل الإعلام الحديث عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية.

عقوبات خرق ضوابط الدعاية الانتخابية

ويعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة 23 من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية، وكل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون رقم 22 لسنة 2014.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 24 من هذا القانون وبمصادرة ما جرى تلقيه من أموال.

تصويت المصريين بالداخل

وتجرى الانتخابات الرئاسية في داخل البلاد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.

عدد اللجان الانتخابية

ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم يبلغ ١١ ألفًا و٦٣١ لجنة بداخل ٩٣٧٦ مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

القضاة المشرفون على الانتخابات

ويشرف على لجان الاقتراع حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد التي ستنطلق ابتداء من يوم الأحد المقبل.

تصويت كبار السن

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبدهم أي مشقة أو عناء، كما أنها وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

المتابعون للانتخابات الرئاسية

ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة لجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة داخل مصر، لمتابعة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه تقدم بالفعل إلى الهيئة 24 سفارة وتسجيل 67 دبلوماسيًّا منها لأعمال المتابعة.

وأوضحت أن هناك 14 منظمة دولية ستشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وأن عدد المتابعة الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها.

وقالت إن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًا وإعلاميًّا لها.