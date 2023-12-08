الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رياضة

معتز إينو: صفقة موديست "مقلب" والأهلي جعلنا نشعر أنه تعاقد مع هالاند

موديست، فيتو
موديست، فيتو

قال معتز إينو نجم الأهلي والزمالك السابق، إن تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست كان فاشل بدرجة امتياز.

وقال إينو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”: "صفقة أنتوني موديست فاشلة و"مقلب" كبير للأسف وهذا ليس مهاجم النادي الأهلي".

وأضاف: "موديست جماهير الأهلي كانت تنتظر منه الكثير، خاصةً أن الجميع تحدث معنا أنه الأفضل ونجم بوروسيا دورتموند السابق".

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وأتم: "الأهلي جعلنا نشعر أنه تعاقد مع هالاند لكن للأسف أسوأ صفقة في تاريخ الأهلي، لاعب عايش على الماضي ولا يوجد أى شخص مقتنع بمستواه سوى مارسيل كولر".

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة شباب بلوزداد اليوم الجمعة في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة  دوري أبطال أفريقيا.

 

قائمة النادي الأهلي

وتضم القائمة كلًا من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، علي معلول، خالد عبد الفتاح، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، مروان عطية، أليو ديانج، عمرو السولية، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، أنتوني موديست.

 

وشهدت القائمة عودة موديست بعد تعافيه من الإصابة الأخيرة، فيما تضم قائمة المُستبعدين كلًا من:  أكرم توفيق، أحمد عبد القادر، مصطفى مخلوف، كريم الدبيس، معتز محمد، محمد زعلوك، وكريم نيدفيد، وصلاح محسن لأسباب فنية، وخرج من القائمة محمود متولي ورضا سليم وكريستو للإصابة.

 

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري اليوم في السادسة مساءً في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

وتذاع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري على قناة  bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

التشكيل المتوقع للأهلي أمام شباب بلوزداد

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة شباب بلوزداد الجزائري بتشكيل مكون من:

 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هاني.

في خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: حسين الشحات، كهربا، بيرسي تاو.

موديست يقود قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

موديست يقود قائمة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية

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