الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رياضة

كرة السلة، فوز شباب الأهلي على سموحة في نهائي دوري المرتبط

مباراة الأهلي وسموحة،
مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

كرة السلة، حقق فريق الشباب تحت 18 عاما لكرة السلة بالنادي الأهلي الفوز على سموحة بنتيجة (78-74)، في ذهاب نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2023/2024.

وتنطلق بعد قليل مباراة الأهلي وسموحة على مستوى الرجال على صالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن مباريات الذهاب على مستوى فريقي الرجال والمرتبط تحت 18 عاما اليوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر، على أن تقام مباراتي العودة يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر، وتقام جميع المواجهات على صالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر.

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الأهلي يصل لنهائي دوري المرتبط

تأهل الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة أوجستي بوش المدير الفني، إلى نهائي دوري المرتبط بعد التفوق على الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي.

وخسر الأهلي أمام الاتحاد السكندري ذهابا بنتيجة (61-75) وفاز إيابا بنتيجة (85-79) في منافسات الرجال، بينا تفوق الأحمر ذهابا وإيابا على مستوى فريق المرتبط شباب تحت 18 عاما، ليتفوق المارد في ثلاثة لقاءات مقابل لقاء وحيد لزعيم الثغر.

وحقق فريق كرة السلة شباب تحت 18 عاما بالنادي الأهلي بقيادة محمد أشرف توفيق المدير الفني، فوزا على نظيره الاتحاد السكندري في إياب نصف نهائي دوري المرتبط خلال المباراة التي أقيمت على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري في الذهاب بنتيجة (79-56)، على مستوى فريق الشباب.

الأهلي يخسر أمام الاتحاد السكندري

وخسر الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي أمام نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة (75-61)، في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024.

اتحاد كرة السلة يبحث عن مدير فني جديد

وعلى جانب آخر، نفى الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ما تردد حول وجود مفاوضات مع أوجستي بوش لتدريب المنتخب الوطني خلفا للكندي روي رانا الذي أعلن رحيله مؤخرا.

وقال “أبو فريخة”: "لا صحة لما تردد حول وجود مفاوضات مع أوجستي بوش، وحتى الآن لم نستقر على خليفة روي رانا، وهناك اعتبارات سيتم وضعها في الحسبان".

وبدأ اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، رحلة البحث عن مدير فني جديد للمنتخب الوطني خلفا للكندي روي رانا الذي أعلن رحيله بشكل نهائي.

وعلمت “فيتو”، أن اتحاد كرة السلة استقر على تعيين مدير فني أجنبي للمنتخب، بعد أن كان هناك مقترحا بالبحث عن مدير فني مصري.

سبورتنج يتوج بطلا لدوري المرتبط سيدات

وعلى جانب آخر، توج سبورتنج بلقب دوري المرتبط لكرة السلة سيدات للموسم الحالي 2023/2024، وذلك على حساب الأهلي.

وحصد سبورتنج لقب دوري المرتبط بعد الفوز على الأهلي في مباراتي الذهاب والإياب على مستوى السيدات، فيما خسر المواجهتين على مستوى الشابات تحت 18 عاما.

وشهدت منافسات الذهاب فوز الأهلي على سبورتنج على مستوى فريق المرتبط تحت 18 عاما، وفوز سبورتنج على الأهلي في مباراة السيدات.

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