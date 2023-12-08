البيان الختامي لأعمال القمة الأدبية العربية الإفريقية يؤكد على ضرورة حماية الثوابت العربية

استضافت مدينة نواكشوط في الفترة من 19 إلى 22 جمادى الأولى 1445 هـ / 4 حتى 7 ديسمبر 2023 الاجتماع الدوري لمجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.

قمة أدبية عربية إفريقية

وذلك ضمن قمة أدبية عربية إفريقية شملت ندوات فكرية وأمسيات وأصبوحات شعرية، شارك فيها عدد من قادة جمعيات وأندية الأدب العربي في بعض الدول الإفريقية.



وتضمنت الندوات عروضًا ومحاضرات حول "القلم وثوابت الهوية والقيم"، وحول الأدب العربي في إفريقيا جنوب الصحراء.



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وافتتح القمة الأدبية العربية الإفريقية المختار داهي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، وحضر الافتتاح عدد من الشخصيات السامية في موريتانيا وسفراء وممثلو بعثات دبلوماسية عربية، وجمهور واسع من الأدباء والكتاب وكبار المثقفين.



وانعقد لقاء مجلس الاتحاد العام بحضور رؤساء وممثلي الاتحادات والروابط والجمعيات والمنظمات الأدبية العربية.

مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب

وناقش مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب سبل توظيف القلم في حراسة القيم وثوابت الهوية، كما ناقش واقع الأدب العربي في إفريقيا وسبل مد جسور التواصل بين الأدباء في العالم العربي وأشقائهم في دول إفريقيا



الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين

وقد أكد مجلس الاتحاد العام بوفوده كافة على القضايا والمواقف الآتية ومنها الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين عامة وفي غزة بصفة خاصة في مواجهة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الإسرائيلي الغاصب واستمرار الدعم العربي الكامل للحق الفلسطيني بوصف القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية، التي لا يملك أحد التقليل من أهميتها أو تنحيتها من قائمة الأولويات العربية، وهي من وراء ذلك قضية الأحرار في العالم.



تفعيل العمل الثقافي العربي المشترك ضرورة حتمية تحتمها الظروف الإقليمية والدولية الراهنة بوصف المثقفين طليعة الأمة وحاملي مشاعل تنويرها، مع تأكيد الانفتاح على الآخر عبر صور التعاون المختلفة.



دعم الحقوق التاريخية لمصر والسودان

ويجدد الاتحاد العام تأكيده دعم الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه نهر النيل، ورفضه أي مساس بهذه الحقوق ويجدد الاتحاد العام تأكيده رفض كل محاولات ودعاوى تهجير الشعب الفلسطيني قسريا وتوطينه في سيناء أو أي أرض أخرى .



وينظر الاتحاد العام بالأسى لما يدور في السودان الشقيق من احتراب، كما يثمن الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيقاف إطلاق النار، وإحلال السلام بما يحفظ للسودان الشقيق وسلامة ووحدة أراضيه.



يعلن الاتحاد العام رفضه لكل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا الشقيقة ويعلن الاتحاد العام دعمه لسوريا الشقيقة في مواجهة ما تتعرض له من اعتداءات.