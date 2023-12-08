الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

استعجال تقرير المعمل الجنائي لمسنة لقيت مصرعها في حريق شقة سكنية بحدائق القبة

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

استعجلت نيابة حدائق القبة، تقرير المعمل الجنائي النهائي لسيدة مسنة لقيت مصرعها في حريق شقة سكنية في حدائق القبة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

انتداب المعمل الجنائي 

كما انتدبت النيابة المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب اندلاعه.

 

انتداب الطب الشرعي 

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة السيدة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

Advertisements

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة السيدة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد باندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية ونتج عنها سقوط ضحايا بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

 

السيطرة على الحريق 
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران وإخمادها، وتمت عملية السيطرة على الحريق.

 

مصرع سيدة مسنة

وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة مصابة، لقيت مصرعها إثر اندلاع الحريق، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

 

كهربائي السبب

وكشفت التحريات الأولية حول مصرع سيدة مسنة داخل شقتها بحدائق القبة، ملابسات وفاة مسنة إثر حريق، وتبين أن ماسا كهربائيا السبب، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق.

 

تفحم محتويات الشقة

وأضافت التحريات الأولية أن الحريق أسفر عن تفحم محتويات الشقة، وأن الحريق تسبب فى مصرع سيدة مسنة تبلغ من العمر 70 عامًا عثروا عليها متفحمة داخل شقة بعقار، مكون من 4 طوابق بدائرة قسم شرطة حدائق القبة محافظة القاهرة.

 

بداية الواقعة 

وكانت البداية بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 4 طوابق بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء مدعومة بسيارات إسعاف للسيطرة على الحريق.

 

استخراج جثة مسنة

وتم فرض كردون أمنى حول العقار، وتمت السيطرة على النيران، واستخراج جثة مسنة تبلغ من العمر 70 عاما متفحمة من الطابق الأول، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

أسباب الحرائق

1- التدخين بالمنزل وخاصة بغرف النوم.

2- ترك الأجهزة الكهربائية تعمل أثناء التواجد خارج المنزل.

3- التوصيلات الكهربائية العشوائية.

4- استخدام مفاتيح كهربائية رديئة الصنع.

5- عدم غلق محابس الغاز والأسطوانات.

6- ترك الطعام على المواقد دون الانتباه له.

7- استخدام الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات.

8- ترك المدافئ موقدة أثناء النوم.

إجراءات وقائية

1- عدم ترك المواد القابلة للاشتعال في متناول الأطفال.

2- إجراءات الصيانة الدورية على الأجهزة الكهربائية.

3- غلق الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الخروج من المنزل.

4- استخدام الأجهزة والموصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات.

5- توفير جهاز إطفاء حريق مطفأة حريق بالمنزل.

6- توفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة.

7- تجنب التدخين بالمنزل

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأجهزة الأمنية الحماية المدنية الحماية المدنية بالقاهرة السيطرة علي الحريق النجدة بالقاهرة النيابة العامة انتداب الطب الشرعي حدائق القبة حريق شقه سكنيه

مواد متعلقة

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة العثور على جثة شاب معلقة في عمود كهرباء بالغربية

استعجال التحريات في واقعة طعن زوج لزوجته لغيرتها عليه بالغربية

استدعاء مجري التحريات بواقعة مديري شركتين بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي وغسل 60 مليون جنيه

حبس شخصين أثناء التنقيب عن آثار في المنصورة

قرار جديد في واقعة مقتل شاب على يد أهل خطيبته في مدينة بدر

تفريغ كاميرات المراقبة في ضبط عصابة الشرطة المزيفة لسرقة السيارات بحلوان

حبس 6 أشخاص لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة بالجيزة

استعجال التقرير الطبي لشاب لقى مصرعه على يد أهل خطيبته في مدينة بدر

الأكثر قراءة

زيزو يتخذ خطوة مؤلمة للرحيل عن الزمالك بعد العرض السعودي

محمد عبد الجليل: أحمد فتوح لو هيجيب للأهلي أقوى بطولة "مش عايزه"

خبير يكشف أخطر السيناريوهات المتوقعة لقطاع غزة ويحذر المقاومة من شهر يناير

أحمد جعفر: محمد عبد الشافي أرعب لاعبي الزمالك بـ"ثعبان"

أحمد جعفر: هذا سر نجاح معتمد جمال مع الزمالك

مخلوف: لاعبات المنتخب كانوا على قدر المسؤولية ونستهدف تحقيق إنجاز ببطولة العالم

هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية في بغداد (فيديو)

سيلينا جوميز ترد على معجبة اتهمتها بالتقصير والتهرب في الدفاع عن غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

أول تعليق من وزير الرياضة على تأجير قاعة استاد الإسكندرية بـ100 جنيه للساعة

طارق أبو عابد، قصة فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة أصبح لطمة جديدة في جبين الاحتلال

أول رد من حملة فريد زهران على سخرية السوشيال ميديا من ضعف تمويل دعايتهم الانتخابية

"عالم ما بعد الإسكندر المقدوني"، أحدث إصدارات هيئة الكتاب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 7-12-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 7-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 7-12-2023

المزيد

انفوجراف

ريال مدريد في الصدارة.. أكثر الأندية تتويجا بكأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 8 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 8 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 8 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية