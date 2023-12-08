استعجال تقرير لجنة الخبراء لشخصين بتهمة التنقيب عن آثار في المنصورة

أمرت النيابة العامة، باستعجال تقرير لجنة الخبراء والآثار بواقعة عامل وشخص آخر بعد قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزل الثاني، وعمل حفرة داخل المنزل بعمق 15 مترًا بقرية تلبنت التابعة للمركز، وبمواجهتهم أقروا واعترفوا بارتكاب الواقعة بدعوى البحث عن الآثار وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحيى، مأمور مركز شرطة أجا من بعض أهالي قرية تلبنت دائرة المركز بقيام أحد الأشخاص بالحفر داخل منزل بالقرية بقصد التنقيب عن الآثار.

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على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة المقدم دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن المنزل مكون من طابقين على مساحة 120 مترًا تقريبًا ملك أسامة. م. ح. ح، مقيم بذات القرية، ووجود حفرة بمدخل الطابق الأرضي بقطر 1.5 متر وبعمق 15 مترًا.

وتمكنت القوة من ضبط "أحمد.ا.م.م"، 50 عامًا، عامل ومقيم قسم الأربعين بمحافظة السويس وبعض أدوات الحفر، وبمواجهته أقر اعترف بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع صاحب المنزل.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20258 جنح مركز أجا والعرض على جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.