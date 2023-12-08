استعجال تقرير لجنة الخبراء لشخصين بتهمة التنقيب عن آثار في المنصورة
أمرت النيابة العامة، باستعجال تقرير لجنة الخبراء والآثار بواقعة عامل وشخص آخر بعد قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزل الثاني، وعمل حفرة داخل المنزل بعمق 15 مترًا بقرية تلبنت التابعة للمركز، وبمواجهتهم أقروا واعترفوا بارتكاب الواقعة بدعوى البحث عن الآثار وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحيى، مأمور مركز شرطة أجا من بعض أهالي قرية تلبنت دائرة المركز بقيام أحد الأشخاص بالحفر داخل منزل بالقرية بقصد التنقيب عن الآثار.
على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة المقدم دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن المنزل مكون من طابقين على مساحة 120 مترًا تقريبًا ملك أسامة. م. ح. ح، مقيم بذات القرية، ووجود حفرة بمدخل الطابق الأرضي بقطر 1.5 متر وبعمق 15 مترًا.
وتمكنت القوة من ضبط "أحمد.ا.م.م"، 50 عامًا، عامل ومقيم قسم الأربعين بمحافظة السويس وبعض أدوات الحفر، وبمواجهته أقر اعترف بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع صاحب المنزل.
تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20258 جنح مركز أجا والعرض على جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية