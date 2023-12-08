مخلوف: لاعبات المنتخب كانوا على قدر المسؤولية ونستهدف تحقيق إنجاز ببطولة العالم

الكرة الطائرة، أكد عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة ورئيس بعثة منتخب ناشئات الكرة الطائرة في بطولة إفريقيا أن لاعبات مصر والجهاز الفني بقيادة إسلام طايع، كانوا على قدر المسؤولية بعد التتويج ببطولة إفريقيا تحت 17 عامًا.



وأضاف مخلوف: الحمد لله توجنا ببطولة إفريقيا، مجهود طيب من جيل واعد، واجهنا لاعبات أعمارهنَّ أكبر من أعمار منتخبنا، لاعبات مصر يحسب لهن القدرة على الفوز أمام جمهور المنافس والعودة بعد التأخر في النتيجة بالشوط الرابع بالمباراة النهائية.

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وتابع مخلوف: هذا الجيل للمرة الأولى يخوض مباريات دولية رسمية واستطاع التتويج باللقب، هن مكسب كبير لمصر وأيضًا الجهاز الفني الوطني مكسب كبير لنا وأثبتنا أن لدينا مدربين مصريين مميزين.

وواصل: الهدف ليس بطولة إفريقيا فقط بل نستهدف تحقيق إنجاز في بطولة العالم بالتواجد ضمن أفضل ٤ منتخبات في الترتيب، سنخوض إعدادا قويا وسنخوض بطولة في إيطاليا التي ستشهد احتكاكًا قويًّا مع فرق أوروبية في شهر فبراير المقبل خاصة أننا نسعى للبناء على هذا الجيل للمستقبل.

وأتم: ننتظر الكشف عن موعد ومكان بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات وبعدها نحدد برنامج الإعداد.

وزير الرياضة يشيد بإنجاز الطائرة

وهنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر لناشئات الطائرة، بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا تحت 17 عامًا بعد الفوز على المنتخب النيجيري صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 1/3.

وقال أشرف صبحي: “الرياضة المصرية تعيش فترة مليئة بالإنجازات على مختلف الأصعدة بفضل تكاتف جميع أطراف المنظومة الرياضية، وحرص اللاعبين على التمثيل المشرف لمصر فى جميع المنافسات، والفوز بها”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية يتابعون من كثب استعداد لاعبي مصر لمختلف البطولات الدولية المقبلة والتشجيع على الفوز بألقابها في ضوء النجاحات والإنجازات التى يسطرونها في سجل الرياضة المصرية”.